Krishna Janmashtami 2025: మీ పిల్లల్ని కృష్ణుడిలా రెడీ చేస్తున్నారా..?.. ఈ తప్పులు మాత్రం అస్సలు చేయోద్దు.!.

Janmashtami celebrations: జన్మాష్టమి వేడుకల్ని జరుపుకునేందుకు ఇప్పటి నుంచి అందరు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. అనేక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు జన్మాష్టమి రోజున సెలవుల్ని కూడా ఇచ్చేశాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు అచ్చం కన్నయ్య, రాధమ్మలా అందంగా రెడీ చేసి మురిసిపోతుంటారు.
హిందువులంతా కృష్ణాష్టమిని ఎంతో భక్తి భావనలతో చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో ఈ పండగను మనం జరుపుకుంటారు. అయితే.. ఈ సారి మనం జన్మాష్టమిని ఆగస్టు 15న జరుపుకొనున్నాం. ఈరోజున అష్టమి తిథి ఉండటంతో చాలా మంది కన్నయ్య జన్మదినంను జరుపుకుంటున్నారు.
అయితే.. కొంత మంది ఆగస్టు 16 వ తేదీన కూడా జరుపుకొంటున్నారు. ఈక్రమంలో కొంత మంది అష్టమి తిథిని పాటిస్తే, మరికొంత మంది రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మాష్టమిని జరుపుకుంటున్నారు. రెండు రోజుల్లో ఏరోజు చేసుకొవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో జన్మాష్టమి వస్తుందంటే చాలు.. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు అచ్చం కన్యయ్యలా, రాధమ్మలా రెడీ చేసి తమ వారిని చూసుకుని మురిసిపోతుంటారు. డ్రెస్సింగ్ లు, చిన్న చీరలు, పట్టులంగాలు కుట్టించి తమ పిల్లలు అందంగా కన్పించేలా చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు మాత్రం తప్పకుండా తీసుకొవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్ లలో ఆర్టిఫిషియల్ వస్తువులు, రంగులు వస్తున్నాయి. కొంతమంది కృష్ణుడు నల్లగా ఉంటాడని, అచ్చం ఆయనలా కన్పించాలని చిన్నారుల ముఖానికి మార్కెట్ లో దొరికే ఆర్టిఫిషియల్ కొన్నిరంగుల్ని పెడుతున్నారు. దీని వల్ల మీ చిన్నారికి లేని అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. అంతే కాకుండా.. డ్రెస్ లు కూడా కుట్టించినప్పుడు వారికి మరీ అసౌకర్యంగా అన్పించే డ్రెస్సుల్ని వేయకూడదు. దీనితో చిన్నారులు ఏడ్చే, వేడుక కాస్త ఇబ్బందికరంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది.
అంతే కాకుండా.. కొంత మంది పూజల తొందరలో చిన్న పిల్లల్ని వదిలేసి, ఫోటోలు, సెల్ఫీ వీడియోలలో పడి వారిని ఒక కంట గమనించడం మర్చిపోతుంటారు. దీపాలు, అగరవత్తులు మొదలైనవాటిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తుండాలి. అంతే కాకుండా.. చిన్నారులకు డ్రెస్సులు, మేకప్ లను వేసిన తర్వాత వారిని ఒక కంట కనిపెట్టుకుని ఉండాలి.
చిన్న పిల్లల్ని ఆవుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లడం మొదలైన పనులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్నిసార్లు అవి తమ కోమ్ములతో కుమ్ముతుంటాయి. అవి ఎప్పుడు ఏ మూడ్ లో ఉంటాయో చెప్పలేము. అందుకే పిల్లల్ని వదిలి వెళ్లకుండా ... వాళ్లను గమనిస్తునే ఉండాలి. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా జన్మాష్టమి వేడుకల్ని జరుపుకొవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.