Krishna Janmashtami: తెలుగులో శ్రీకష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..కోట్స్, HD ఫొటోలు మీకోసం..

Krishna Janmashtami 2025 Wishes: ప్రతిఏటా శ్రావణ మాసంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని నిర్వహిస్తారు. హిందూ సాంప్రదాయంలో ఈ పండుగకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది జన్మాష్టమి రోజున ఆ శ్రీకృష్ణుని భక్తులంతా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. దేశంవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతాయి. మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ పండుగను ఆగస్టు 16న జరుపుకోనున్నారు. ఆ శ్రీకృష్ణుడి జన్మాష్టమి సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని శుభాకాంక్షలు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అవేంటో మీరే చూసేయండి.
దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణకై శ్రీకృష్ణుడు భువిపై విలసిల్లిన పర్వదినం..ఆ ఉద్భవంతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కష్టాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు నిండాలని కోరుకుంటూ.. శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు
వాసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు
"కర్మణ్యే వాధికారస్తే మాఫలేషు కదాచన" మీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే హక్కు మాత్రమే మీకు ఉంది..వాటి కర్మ ఫలాలను స్వీకరించే హక్కు మాత్రం మీకు లేదు. ఆ గోపీనందనుడి జన్మదిన సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులుందరికీ శుభాకాంక్షలు.
కన్నయ్య జన్మదినం సందర్భంగా మీ ఇంట సిరిసంపదలు విరియాలని.. సుఖసంతోషాలు జీవించాలని.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.
శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భగవద్గీతలో బోధించినట్లుగా.. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని మీరు పొందాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం అంతా అవగాహన కోసమే పొందుపరిచాము. వీటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవచ్చు. కొన్ని విశ్వాసాల ఆధారంగా పేర్కొన్న కథనాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)