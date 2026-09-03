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Krishna Janmashtami 2026: కృష్ణాష్టమి 2026.. పూజ సమయం ఇదే.. బాలకృష్ణుడికి ఇలా పూజ చేస్తే శుభ ఫలితాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 03, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:36 PM IST

Krishna Janmashtami 2026:శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. శ్రీకృష్ణుడి జన్మదినంగా భావించే ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు, ఉపవాసాలు చేస్తారు. ఈ ఏడాది కృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పూజకు సంబంధించిన సమయం, చేయాల్సిన పనుల గురించి తెలుసుకుందాం.

Krishna Janmashtami Puja Muhurat1/4

ఉదయాన్నే తలస్నానం

జన్మాష్టమి రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అనంతరం ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని పూజకు సిద్ధం కావాలి. రోజంతా ఉపవాసం ఉండి శ్రీకృష్ణుడిని భక్తితో స్మరించుకోవచ్చు. ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి ఉపవాసం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.

Janmashtami Puja Muhurat2/4

అర్ధరాత్రి పూజకు ప్రత్యేక సమయం

శ్రీకృష్ణుడు అర్ధరాత్రి సమయంలో జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే జన్మాష్టమి రోజున అర్ధరాత్రి చేసే పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 11:57 గంటల నుంచి 12:43 గంటల వరకు పూజకు శుభ సమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో బాలకృష్ణుడికి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజ చేయవచ్చు.

Janmashtami Puja Time3/4

బాలకృష్ణుడికి ప్రత్యేక అలంకరణ

జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఇంట్లో బాలకృష్ణుడి విగ్రహం లేదా చిత్రపటాన్ని అందంగా అలంకరించవచ్చు. పూలతో అలంకరించి, పసుపు, కుంకుమ సమర్పించాలి. బాలకృష్ణుడికి ఇష్టమైనవిగా భావించే వెన్న, మిరాయిలు నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు. తులసి దళాలను కూడా సమర్పించి కృష్ణుడిని భక్తితో ప్రార్థించవచ్చు.

Krishna Ashtami 20264/4

కృష్ణుడి అనుగ్రహం కోసం..

జన్మాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుడిని భక్తితో పూజించడం వల్ల పాపాలు తొలగి, ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అష్టైశ్వర్యాలు లభించి కృష్ణుడి అనుగ్రహం ఉంటుందని విశ్వసిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కృష్ణుడి నామస్మరణ, భజనలు చేయడం ద్వారా పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవచ్చు. గమనిక: పూజా సమయాలు ప్రాంతాన్ని బట్టి స్వల్పంగా మారవచ్చు. కాబట్టి మీ ప్రాంతంలోని స్థానిక పంచాంగం లేదా పండితుల సూచనను కూడా పరిశీలించడం మంచిది.

TAGS:
Krishna Janmashtami 2026
Janmashtami 2026
Krishna Ashtami 2026
Janmashtami Puja Time
Janmashtami Puja Muhurat
Krishna Janmashtami Puja Muhurat

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