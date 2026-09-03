/శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున అరుదైన నవపంచమి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభాలు!

Krishna Janmashtami 2026: సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున ఎంతో శక్తివంతమైన నవపంచమి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రాజయోగం ఏర్పడడం విశేషం. అయితే సింహరాశిలో కొన్ని గ్రహాలు కలయిక కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు కన్య, ధనస్సు, వృషభ, కర్కాటక రాశుల వారిపై పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి.
Krishna Janmashtami 2026: ఈ ఏడాది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన వచ్చింది. ఈరోజుకి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే అనేక గ్రహా వాటి రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని గ్రహాలు స్థితులను మార్చుకుంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ జన్మాష్టమి రోజున చాంద్ రోడ్డు తన ఉచ్ఛరాశి అయినా వృషభంలో ఉంటాడు. దీంతోపాటు గురుడు కూడా ఉచ్చరాశిగా భావించే కర్కాటక రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు.