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శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున అరుదైన నవపంచమి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:36 AM IST

Krishna Janmashtami 2026: సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున ఎంతో శక్తివంతమైన నవపంచమి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రాజయోగం ఏర్పడడం విశేషం. అయితే సింహరాశిలో కొన్ని గ్రహాలు కలయిక కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు కన్య, ధనస్సు, వృషభ, కర్కాటక రాశుల వారిపై పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి.
 

Krishna Janmashtami 2026: ఈ ఏడాది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన వచ్చింది. ఈరోజుకి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే అనేక గ్రహా వాటి రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని గ్రహాలు స్థితులను మార్చుకుంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ జన్మాష్టమి రోజున చాంద్ రోడ్డు తన ఉచ్ఛరాశి అయినా వృషభంలో ఉంటాడు. దీంతోపాటు గురుడు కూడా ఉచ్చరాశిగా భావించే కర్కాటక రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. 

Krishna Janmashtami 20261/6

శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున నవపంచమి రాజయోగం

సూర్యుడు సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలో ఉంటాడు. ఇదే రాశిలో బుధ, సూర్య, కేతువు గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగానే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున ఎంతో శక్తివంతమైన నవపంచమి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ అరుదైన గ్రహాల కలయిక నాలుగు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం చూపుతుంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.  

Janmashtami 2026 Astrology2/6

వృషభ రాశి 

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున ఏర్పడే నవపంచమి రాజయోగం కారణంగా సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ నుంచి ఆర్థిక పురోగతి విపరీతంగా లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆదాయం అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో దానధర్మ కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడి. కష్టంతో పాటు అశాంతి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.  

Nav Pancham Rajyoga 20263/6

కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కెరీర్ పరంగా మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అకస్మాత్తుగా సంపాదన పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు సంపాదన పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కూడా కనుగొంటారు.  అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి జీవితంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు..  

Janmashtami Zodiac Signs4/6

కన్యారాశి 

ఈ కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి వ్యాపారాల్లో పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గొప్ప పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బు పరంగా వస్తున్న కోరత కూడా సులభంగా తీరిపోతుంది. అదృష్టం కూడా అంచలంచలుగా పెరిగి అనుకున్న ధన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు.  

Zodiac Signs Lucky In 20265/6

ధనస్సు రాశి 

ధనస్సు రాశి వారికి శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా అందరితో కలిసి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయాణాలు చేయగలుగుతారు..

Krishna Janmashtami Horoscope6/6

గమనిక.

గమనిక.. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీని ని జీ తెలుగు న్యూస్ దృవీకరించదు..

TAGS:
Krishna Janmashtami 2026
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Nav Pancham Rajyoga 2026
Janmashtami Zodiac Signs

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