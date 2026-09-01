/Krishna Janmashtami 2026: 2026 కృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు.. సెప్టెంబర్ 4 మీద సెప్టెంబర్ 5..ప్రత్యేక యోగం పూజ సమయం ఇదే!

Krishna Janmashtami 2026: శ్రీకృష్ణుడి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే పండుగల్లో జన్మాష్టమి ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం కృష్ణుడి జన్మదినాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. 2026లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి మరింత ప్రత్యేకంగా ఉండనుంది. ఈ ఏడాది జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకోనున్నారు.
పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసంలోని కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 2:25 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి 12:13 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. తిథి, సంప్రదాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం రోజునే దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో జన్మాష్టమిని జరుపుకోనున్నారు.
ఈసారి జన్మాష్టమికి మరో ప్రత్యేకత ఉంది. అష్టమి తిథితో పాటు రోహిణి నక్షత్రం కూడా కలవనుంది. ఈ రెండు కలయిక చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి ప్రత్యేక కలయిక ఏర్పడుతోందని సమాచారం. పురాణాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు కూడా అష్టమి తిథి, రోహిణి నక్షత్రంలో అర్ధరాత్రి సమయంలో జన్మించాడు. అందుకే జన్మాష్టమి రోజున రోహిణి నక్షత్రం ఉండటాన్ని భక్తులు ఎంతో ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు.
జన్మాష్టమి పూజలో అర్ధరాత్రి సమయానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 2026లో సెప్టెంబర్ 4 రాత్రి 11:56 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి 12:41 గంటల వరకు నిశీథ కాలం ఉంటుందని పంచాంగం చెబుతోంది. ఈ సమయంలో భక్తులు శ్రీకృష్ణుడి జన్మ వేడుకలను నిర్వహించవచ్చు. ఇళ్లలో లడ్డూ గోపాల్ను అందంగా అలంకరించి, కొత్త బట్టలు వేస్తారు. పంచామృతంతో అభిషేకం చేసి, పూలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో శంఖం, గంటలు మోగిస్తూ కృష్ణుడి జన్మోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు.
మథుర, వృందావనం, బ్రజ్ ప్రాంతాల్లో జన్మాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అలంకరణలు, భజనలు ఉంటాయి. మరుసటి రోజు నందోత్సవాన్ని కూడా భక్తులు ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. భక్తులు జన్మాష్టమి రోజున ఉపవాసం ఉండి, రాత్రి పూజ తర్వాత మాఖన్-మిశ్రీ, పండ్లు, పంచామృతం వంటి నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. ఈ ఏడాది ఏర్పడుతున్న అష్టమి-రోహిణి కలయికతో కృష్ణ భక్తుల్లో పండుగపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.