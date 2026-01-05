English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ramya Krishnan: 55 ఏళ్ల వయసులో కృష్ణవంశీతో రమ్యకృష్ణ విడాకులు.. కొరకు కోసమే అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు..!

Ramya Krishnan: 55 ఏళ్ల వయసులో కృష్ణవంశీతో రమ్యకృష్ణ విడాకులు.. కొరకు కోసమే అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు..!

Ramya Krishnan Divorce: రమ్యకృష్ణతో విడాకులు తీసుకున్నారని వస్తున్న వార్తల గురించి ఫైనల్ గా.. దర్శకుడు కృష్ణవంశీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. చెన్నై–హైదరాబాద్‌లలో వేర్వేరుగా ఉండటమే ఈ అపోహలకు కారణమైంది అన్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ విషయం గురించి తాజాగా కృష్ణవంశీ చెబుతూ అసలు ఏమి జరిగింది.. అనే దాని గురించి పూర్తిగా వివరించారు.
 
1 /5

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు కృష్ణవంశీ. సహజమైన కథలు.. బలమైన భావోద్వేగాలు.. గ్రామీణ నేపథ్యంతో ఆయన తెరకెక్కించిన సినిమాలు.. ప్రేక్షకులకు బాగా చేరువయ్యాయి. అదే సమయంలో తెలుగులో అద్భుతమైన హీరోయిన్గా గుర్తుతెచ్చుకున్న రమ్యకృష్ణ.. కూడా ఎన్నో గుర్తుండిపోయే పాత్రలతో అభిమానుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. ముఖ్యంగా నరసింహ సినిమాలో నీలాంబరి క్యారెక్టర్ అలానే బాహుబలిలో శివగామి పాత్రతో ఆమె క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.

2 /5

కృష్ణవంశీ.. రమ్యకృష్ణల ప్రేమ వివాహం అప్పట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. స్నేహం ప్రేమగా మారి..రెండు కుటుంబాల అంగీకారంతో 2003లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెద్ద హంగులు లేకుండా సంప్రదాయంగా జరిగిన ఈ వివాహం తర్వాత కూడా.. ఇద్దరూ తమ తమ కెరీర్‌లను కొనసాగించారు. పెళ్లి తర్వాత రమ్యకృష్ణ నటనకు విరామం ఇవ్వలేదు. కృష్ణవంశీ కూడా తనదైన శైలిలో సినిమాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు.

3 /5

అయితే గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరూ విడిపోయారని.. విడాకులు తీసుకున్నారని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపించాయి. దీనిపై ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ పెద్దగా స్పందించలేదు. తాజాగా కృష్ణవంశీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ ప్రచారంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. తాము విడాకులు తీసుకోలేదని..ఆ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

4 /5

రమ్యకృష్ణ చెన్నైలో ఉండటం, తాను హైదరాబాద్‌లో ఉండటం వల్లే ఇలాంటి అనుమానాలు వచ్చాయని కృష్ణవంశీ వివరించారు. అప్పట్లో కోడుకు చదువుకోసమే ఇలా ఉండాల్సి వచ్చింది అని చెప్పకు వచ్చారు. ఈ వార్తలు వచ్చినప్పుడు తామిద్దరం నవ్వుకున్నామని కూడా చెప్పారు. తమ మధ్య ప్రేమ, గౌరవం ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయని తెలిపారు.

5 /5

ఇక వారి కుమారుడు రిత్విక్ గురించి మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం అతను లండన్‌లో చదువుకుంటున్నాడని కృష్ణవంశీ చెప్పారు. సినిమాలపై తన కొడుకుకు ఆసక్తి లేదని, చదువుపైనే అతని పూర్తి దృష్టి ఉందని వివరించారు. తాము ఎక్కువగా సినిమా ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు కలిసి హాజరు కాకపోవడం వల్లే ఇలాంటి రూమర్లు వస్తుంటాయని ఆయన అన్నారు.

