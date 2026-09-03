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కృష్ణాష్టమి హాలిడే.. రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ హాలిడే.. బంద్ కానున్న ఆఫీసులు, స్కూళ్లు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:28 AM IST

రేపు సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన కృష్ణాష్టమి వేడుకల నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించారు. దీనివల్ల రేపు విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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కృష్ణాష్టమి

సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన కృష్ణుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కృష్ణాష్టమిని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే కావడంతో స్కూళ్లతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా సెలవు ఉంటాయి.   

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కృష్ణాష్టమి సెలవు 2026

మరోవైపు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు కూడా సెలవు ప్రకటించాయి, అయితే ప్రైవేటు కార్యాలయాలు మాత్రం తెరిచి ఉండే అవకాశం ఉంది. రేపు నాలుగో తేదీతో పాటు, ఐదో తేదీన టీచర్స్ డే సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆరో తేదీ ఆదివారం కావడంతో, ఇలా వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విద్యార్థులకు సెలవులు రానున్నాయి.  

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సెప్టెంబర్ 4 పబ్లిక్ హాలిడే

అదేవిధంగా, ఈ నెలలో సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వినాయక చవితి సందర్భంగా కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దీనివల్ల సెప్టెంబర్ 12 రెండో శనివారం, 13న ఆదివారం, 14వ తేదీ వినాయక చవితి వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు రావచ్చు.   

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రేపు స్కూళ్లకు సెలవు

ఈ విధంగా ఒకే నెలలో రెండుసార్లు విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు లభించడంతో భారీగా హాలిడేలు వచ్చాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో ఆదివారాలు ఉండటం వల్ల స్కూళ్లతో పాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా సెలవులో ఉంటాయి.  

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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు

జన్మాష్టమి, వినాయక చవితి సందర్భంగా వచ్చే ఈ సెలవుల వల్ల లాంగ్ ట్రిప్ వెళ్లాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది. శని, ఆదివారాలతో పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ ఆఫీసులకు కూడా సెలవు ఉండటం వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లవచ్చు.

TAGS:
krishnashtami holiday 2026
september 4 school holiday telugu
janmashtami public holiday ap telangana

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