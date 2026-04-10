krithi Shetty: నన్ను'ఐరన్ లెగ్', 'బ్యాడ్‌ లక్' అంటున్నారు.. ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయిన కృతి శెట్టి

krithi Shetty: తెలుగులో తక్కువ సమయంలో పాపులర్ అయిన హీరోయిన్స్లలో కృతిశెట్టి ఒకరు. ఈ అందాల భామ తొలి సినిమాతోనే మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. ఉప్పెన సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మొదటి సినిమాలోనే తన నటనతో అందరిని ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా బంగార్రాజు, శ్యామ్ సింగరాయ్ సినిమాలతో హిట్స్ అందుకుంది. అయితే తాజాగా తనపై వస్తున్న నెగెటివ్ కామెంట్స్పై కృతిశెట్టి స్పందించింది.
ఉప్పెన సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది హీరోయిన్ కృతిశెట్టి. ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత.. కృతిశెట్టి నటించిన సినిమాలన్నీ డిజాస్టర్ అయ్యాయి. చేసిన సినిమాలన్నీ ఫ్లాప్ అవ్వడంతో కృతి మలయాళం, తమిళ్ ఇండస్ట్రీల వైపు అడుగులేసింది. మలయాళంలో ఓ హిట్ అందుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు ప్రదీప్ రంగనాథ్ తో కలిసి లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉంది.
నటిగా ప్రతి సినిమాకు వంద శాతం కష్టపడతానని, కానీ ఫలితం సరిగ్గా లేనప్పుడు తనను ‘ఐరెన్ లెగ్’ అని ముద్ర వేయడం బాధాకరమని కృతి శెట్టి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. సినిమా హిట్ అనేది తన చేతిలో లేదని, కేవలం లక్ లేదనే కారణంతో అవకాశాలు కోల్పోవడం ఒక నటిగా తనను కృంగదీస్తోందని వాపోయింది.
ప్రస్తుతం కృతిశెట్టి నటించిన ‘లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ’ సినిమా విషయంలో కూడా ప్రేక్షకులు ఇలాంటి సందేహాలు వ్యక్తం చేయడం తనను కలచివేస్తోందని, అయినా తన కృషిని ఎప్పటికీ ఆపనని ఆమె స్పష్టం చేసింది. ఈ చిత్రంలో తాను ‘ధీమా’ అనే నోమోఫోబియా ఉన్న అమ్మాయిగా నటించానని కృతి తెలిపింది.
సోషల్ మీడియాకు బానిసైన ఈ పాత్ర చేయడం తనకు కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చిందని.. కథ 2040 నేపథ్యంలో సాగినా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని కృతిశెట్టి చెప్పింది. ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో నయనతారతో తనకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడిందని.. ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆమె ఫోన్ చేసి తనను గైడ్ చేసిందని కృతి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంది.
ఇక నెగెటివ్ ట్రోల్స్ చేసే వారు తమ ఆలోచనా ధోరణి మార్చుకోవాలని.. పాజిటివ్ థింకింగ్ ముఖ్యమని కృతి సూచించింది. తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి స్పందిస్తూ.. తనకు పాత కాలపు ప్రేమలంటేనే ఇష్టమని, ప్రస్తుతం దృష్టి అంతా నటనపైనే ఉందని చెప్పింది. మరో ఐదు పదేళ్ల తర్వాత డేటింగ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటానని వెల్లడించిన ఆమె.. ప్రస్తుతం అనిల్ రావిపూడి సినిమాతో పాటు తమిళ, హిందీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నానని తెలిపింది.