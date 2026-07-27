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Kriti Sanon Birthday: హీరోయిన్ కృతి సనన్ పుట్టినరోజు స్పెషల్.. టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు సాగిన సక్సెస్ జర్నీ!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 27, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:13 PM IST

Kriti Sanon Birthday Pics: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో, అందంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ కథానాయకి కృతి సనన్. నటిగా, నిర్మాతగా, అంకితభావం గల వ్యాపారవేత్తగా దూసుకుపోతున్న ఈ బ్యూటీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె సినీ ప్రయాణం మరియు విజయాల గురించిన ప్రత్యేక విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

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సినీ ప్రయాణం - అరంగేట్రం

ఢిల్లీలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన కృతి సనన్ ఎంబీఏ (MBA) పూర్తి చేసిన తర్వాత మోడలింగ్ రంగం వైపు అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత సినిమాలపై ఉన్న ఆసక్తితో నటనారంగంలోకి ప్రవేశించారు.

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టాలీవుడ్ ఎంట్రీ

మహేష్ బాబు హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన '1: నేనొక్కడినే' సినిమాతో కృతి సనన్ టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నాగచైతన్య సరసన 'దోచేయ్' చిత్రంలో నటించారు.

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బాలీవుడ్ ఎంట్రీ

హిందీలో షాహిద్ కపూర్ సరసన 'హీరోపంతి' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టి, తొలి చిత్రంతోనే ఉత్తమ నటిగా ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.

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జాతీయ అవార్డు విజేతగా మైలురాయి

కృతి సనన్ కెరీర్‌లో 'మిమి' (Mimi) సినిమా ఒక అద్భుతమైన టర్నింగ్ పాయింట్. సరోగసి మదర్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ చిత్రంలోని అద్భుత నటనకు గాను ఆమెకు ప్రెస్టీజియస్ జాతీయ ఉత్తమ నటి (National Film Award) అవార్డు లభించింది.

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నిర్మాతగా, వ్యాపారవేత్తగా...

కేవలం నటిగానే కాకుండా, తన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా వ్యాపార రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారు. 'బ్లూ బటర్‌ఫ్లై ఫిల్మ్స్' (Blue Butterfly Films) పేరుతో సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి నిర్మాతగానూ మారారు. అదే విధంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఫిట్‌నెస్ బ్రాండ్లు, స్కైన్ కేర్ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

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ప్రస్తుత ప్రాజెక్ట్‌లు

ప్రస్తుతం వరుస క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్న కృతి సనన్, వైవిధ్యభరితమైన కథలను ఎంచుకుంటూ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన మార్కును చూపిస్తున్నారు. గ్లామర్‌తో పాటు నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ దూసుకుపోతున్న కృతి సనన్ మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని అభిమానులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

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