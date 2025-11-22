English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Actress: ధనుష్‌తో ఆ విషయంలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశా.!. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?

Kriti sanon comments on Dhanush: స్టార్ హీరోయిన్  కృతి సనన్  ఇటీవల తేరే ఇష్క్ మే మూవీ ప్రమోషన్లలో మాట్లాడుతూ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది నటి కృతి సనన్ ను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. 
1 /6

కోలివుడ్ హీరో ధనుష్ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఆయనపై  నటి మాన్యా ఆనంద్ ఇటీవల ధనుష్ పై, ఆయన టీమ్ పై వేధింపుల  ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తనను ధనుష్ మెనెజర్ ఫోన్ లో మాట్లాడి కమిట్ మెంట్ అడిగాడని బాంబు పేల్చింది.

2 /6

అయితే.. దీనిపై ధనుష్ పీఆర్ టీమ్ రియాక్ట్ అయి అదంతా ఫెక్అని, ఆమెకు కాల్ చేసిన వారికి తమకు సంబంధంలేదని ధనుష్ టీమ్ స్పష్టం చేశారు. తమపేరునువాడుకుని ఇలా మోసాలకు పాల్పడి ఉంటారని కూడా తెల్చి చెప్పారు.  

3 /6

 ఇప్పటికే నయన తారతో వివాదం కోర్టులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇది చాల దన్నట్లు తమ హీరోపై కొంత మంది లేని పోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ధనుష్ పీఆర్ టీమ్ ఈ ఆరోపణలకు గట్టిగానే కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. తాజాగా.. మరో నటి కృతి సనన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారాయి.

4 /6

నటి కృతి సనన్, ధనుష్ హీరోగా ఇష్క్ మే మూవీలో నటించారు.  ఈ మూవీకి ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆనంద్ ఎల్ . రాయ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 

5 /6

ఈ సినిమా ఈనెల 28న విడుదల కానుంది. ముఖ్యంగా మూవీ హింది, తమిళం, తెలుగులో విడుదలకు రెడీ అయిపోయింది.ఈ క్రమంలో ఇష్క్ మే మూవీ ప్రమోషన్లలో కృతి సనన్  చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారాయి. స్టార్ హీరో ధనుష్ తో తనకు కెమిస్ట్రి చాలా బాగుంటుందని నటి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

6 /6

ధనుష్ ఒక అసాధారణ నటుడని, ఆయనతో నటించడంపట్ల చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ ఫీలయ్యారన్నారు. అదే విధంగా.. ధనుష్ నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నానని, ఒకవైపు దర్శకత్వంతో  కూడా గొప్పగా రాణిస్తున్నాడన్నారు. అతనిలో కలిసి మూవీలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశానని, నటన గురించి ఎంతో కొత్త విషయాల్ని కూడా నేర్చుకున్నట్లు కృతి సనన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆయనతో ఇంకా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని ఉందని కూడా తన మనసులో మాటను కృతి సనన్ బైటపెట్టారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది నెటిజన్లు నటి వ్యాఖ్యల్ని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

Kriti sanon Actor Dhanush Kollywood Tere ishq movie promotion Star Actress Kriti sanan Kriti sanan on Dhanush

