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Kriti Sanon: పెళ్లి కాకముందే పిల్లలు..కృతి తీసుకున్న షాకింగ్ నిర్ణయం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:30 PM IST

Kriti Sanon:నటి కృతి సనన్ ఇటీవల తన జీవితంలో తీసుకున్న ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం గురించి మొదటిసారిగా ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది. పెళ్లి, పిల్లల గురించి సమాజం నుంచి వచ్చే ఒత్తిడికి తాను లోనవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే తన ఎగ్స్‌ను ఫ్రీజ్ చేయించుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది.

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ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్

కృతి మాట్లాడుతూ "మనకు ఒక్క జీవితమే ఉంటుంది. మనకు నచ్చిన విధంగా జీవించే హక్కు మనదే. మన జీవిత కథను మనమే రాసుకోవాలి. మరెవరూ రాయకూడదు" అని చెప్పింది. పెళ్లి చేసుకోవాలా, పిల్లలను కనాలా అనే నిర్ణయం వయసు చూసి కాకుండా, మనసు సిద్ధమైనప్పుడు తీసుకోవాలని ఆమె అభిప్రాయపడింది. తాను ఈ నిర్ణయం 'మిమి' సినిమా షూటింగ్‌కు ముందు తీసుకున్నట్లు కృతి తెలిపింది. ఆ సినిమాలో సరోగసీ తల్లి పాత్ర కోసం దాదాపు 15 కిలోల బరువు పెరగాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో రెండు నెలల పాటు షూటింగ్ లేకపోవడంతో అదే సరైన సమయమని భావించి ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకున్నానని చెప్పింది.  

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సంతానోత్పత్తి

ఈ ప్రక్రియ అంత సులభం కాదని కూడా కృతి వెల్లడించింది. హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ల వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా మార్పులు వస్తాయని వివరించింది. "ఒక దశలో హార్మోన్ల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. గర్భిణిలా అనిపిస్తుంది. మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి" అని ఆమె చెప్పింది.  

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ఫెర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్

అయితే ఈ కష్టాలన్నింటి తర్వాత కూడా తన నిర్ణయంపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని కృతి స్పష్టం చేసింది. "ఇది అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు. కానీ విలువైన నిర్ణయం" అని ఆమె పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో ఆ ఎగ్స్‌ను ఉపయోగిస్తానో లేదో తెలియదని, కానీ అవసరమైతే ఒక అవకాశం ఉండటం తనకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చిందని చెప్పింది.  

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బయోలాజికల్ క్లాక్

ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్ అనేది మహిళల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని భవిష్యత్తు కోసం భద్రపరిచే వైద్య ప్రక్రియ. ఇందులో హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ల ద్వారా అండాశయాల్లో ఎక్కువ అండాలు తయారయ్యేలా చేసి, వాటిని సేకరించి ప్రత్యేక పద్ధతిలో నిల్వ చేస్తారు. అవసరమైన సమయంలో వాటిని ఉపయోగించి గర్భధారణకు ప్రయత్నించవచ్చు.  

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కృతి సనన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మహిళలు తమ జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను తమకు నచ్చిన సమయంలో తీసుకోవాలని, సమాజం లేదా వయసు ఒత్తిడికి లొంగాల్సిన అవసరం లేదనే సందేశాన్ని ఆమె తన మాటల ద్వారా ఇచ్చింది.

TAGS:
Kriti sanon
Kriti Sanon egg freezing
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Biological Clock

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