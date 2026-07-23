/KTR Birthday: అభివృద్ధి మాంత్రికుడు కేటీఆర్‌.. 50 ఏళ్ల జీవితంలో టాప్‌ 6 విశేషాలు

NRI To Telangana Dynamic Leader KTR Top 6 Highlights Of Life In 50 Years: ఉద్యమంలో ఉరకెలెత్తే ఉత్సాహంతో.. మంత్రిగా అభివృద్ధికి నిర్వచనంగా.. పర్యాయ పదంగా కేటీఆర్ నిలిచాడు. ఇప్పుడు తెలంగాణ తర్వాతి తరానికి భావి నాయకుడిగా ఎదుగుతున్న కేటీఆర్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా 50 ఏళ్ల జీవితంలో కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ రాజకీయ నాయకుడు కేసీఆర్కు 1976 జూలై 24వ తేదీన కేటీఆర్ జన్మించాడు. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన నటుడు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కావడంతో ఆయన పేరుతోనే కేసీఆర్ తన కుమారుడికి తారక రామారావు అని పెట్టారు. ఇంటి పేరు కల్వకుంట్ల కలిపి కేటీఆర్గా మారింది.
ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్న తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేటీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇంత తెలంగాణవాదాన్ని నింపుకున్న కేటీఆర్ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో చదువుకోవడం విశేషం. గుంటూరులోని విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో కేటీఆర్ ఇంటర్మీడియట్ చదివారు.
మొదటి నుంచి కేటీఆర్ అనుకున్నది ఏదీ సాధించలేకపోయారు. చదువుపైనే పెద్దగా శ్రద్ధ లేకపోయినా ఉన్నత చదువులు చదివారు. మెడిసిన్ సీటు వచ్చినా బెంగళూరు వెళ్లలేక అయిష్టంతో హైదరాబాద్ నిజాం కాలేజీలో మైక్రోబయాలజీ డిగ్రీ చదివారు. అనంతరం ఎమ్మెస్సీ బయోటెక్నాలజీలో పూణే యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొందారు. అమెరికాలోని సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూయార్క్ ఎంబీఏ పూర్తిచేశారు. అనంతరం అమెరికాలోని ఇంట్రా ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఐదేళ్ల పాటు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా ఉద్యోగం చేశారు.
ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలోనే తండ్రి కేసీఆర్ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు. కరీంనగర్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా ఒంటరిగా ఉన్న కేసీఆర్కు తోడుగా కేటీఆర్ వచ్చారు. తండ్రికి తెలియకుండా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పరోక్షంగా ఉద్యమంలో చేరారు. 2004 నుంచి 2008 వరకు ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. కానీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు.
2009లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారిగా పోటీచేసి కేటీఆర్ ఘన విజయం సాధించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఓటమి ఎరుగకుండా విజయం సాధిస్తూ వస్తున్నారు.
స్వరాష్ట్ర తెలంగాణ కల సాకారమైన తర్వాత కేటీఆర్ తొలి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఐటీ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నెరవేర్చారు. మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం ఇష్టం లేకున్నా తండ్రి కేసీఆర్ ప్రోద్బలంతో కేటీఆర్ బాధ్యతలు చేపట్టి విజయవంతంగా పదేళ్లు ఉన్నారు.