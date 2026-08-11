/ Himanshu Rao: కేటీఆర్‌ కొడుకు హిమాన్షు రావు టాలీవుడ్ ఎంట్రీ..!

Himanshu Rao:తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రముఖ కుటుంబానికి చెందిన మరో యువకుడు త్వరలో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడనే వార్తలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడు హిమాన్షు రావు సినిమాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందంటూ ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
హిమాన్షు రావు ఇప్పటివరకు రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉంటూ తన చదువు, ఇతర కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెట్టారు. అయితే ఆయనకు సినిమాలు, సంగీతం వంటి రంగాలపై ఆసక్తి ఉందనే విషయం గతంలో కూడా బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయన టాలీవుడ్లోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారనే ప్రచారం మొదలైంది. హిమాన్షుకు చిన్న వయసులోనే ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్లో నటించే అవకాశం వచ్చినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే అప్పట్లో చదువుపై దృష్టి పెట్టడంతో ఆ అవకాశాన్ని ఆయన తీసుకోలేదని సమాచారం. ఇప్పుడు మాత్రం సినిమాలపై ఆసక్తితో టాలీవుడ్లోకి రావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
అయితే హిమాన్షు ఏ సినిమాలో నటించబోతున్నారు? ఆయనను ఏ దర్శకుడు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయబోతున్నారు? ఏ నిర్మాణ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మించనుంది? అనే విషయాలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. ఆయన హీరోగానే ఎంట్రీ ఇస్తారా లేక సినిమాల్లో మరో విభాగంలోకి వస్తారా అన్నది కూడా స్పష్టంగా తెలియదు. హిమాన్షు గతంలో సామాజిక కార్యక్రమాలతో కూడా వార్తల్లో నిలిచారు. ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్న విషయం అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది. సంగీతంపై కూడా ఆయనకు ఆసక్తి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే మరో తెలంగాణ రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు కూడా టాలీవుడ్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ కుటుంబానికి చెందిన ఓ యువకుడు సినిమాల్లోకి రావచ్చనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సంతోష్ కుమార్ 2018 నుంచి 2024 వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. ఆయన ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమం ద్వారా పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో ఆయనకు మంచి పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి.
ఒకే సమయంలో రెండు ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబాలకు చెందిన యువకులు టాలీవుడ్లోకి వస్తారనే ప్రచారం ఇప్పుడు ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ కేవలం ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న వార్తలు మాత్రమే. ఇరు కుటుంబాల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ప్రాజెక్టులు ఖరారైన తర్వాతే దీనిపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.