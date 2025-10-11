English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kuber Dev Friendly Signs: కుబేరుడు చాలా ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరిని కూర్చోబెట్టి కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Kuber Dev Most Friendly Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని గ్రహాలు దేవతలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులు దేవతల చేత కూడా అనుగ్రహం పొందుతాయి. అందులో కుబేరుడి అనుగ్రహం పొందే రాశుల వారు కోటీశ్వరులవుతారు..

Kuber Dev Most Friendly Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 12 రాశులు 24 నక్షత్రాలతో పాటు అన్ని గ్రహాల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని గ్రహాలు దేవతలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందుకే జాతకాల్లో ఆయా గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి దేవతల అనుగ్రహం లభించి కోటీశ్వరులవుతారు. 
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని రాశుల వారికి కుబేరుడి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. ఆయన అనుగ్రహం పొందే రాశుల వారు తప్పకుండా జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుతారు. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతూ ఉంటాయి. అలాగే భౌతిక ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరిగి కోటీశ్వరులవుతారు. ప్రతి పనిలో సక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, కుబేరుడు ఎంతో ఇష్టపడే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

కుబేరుడు అత్యంత ఇష్టపడే రాశుల్లో వృషభ రాశి ఒకటి. ఈ రాశిలో జన్మించే వ్యక్తులకు ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో వీరు అన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తారు. అలాగే డబ్బు సంపాదించడంలో నిమగ్నమైన వృషభ రాశి వారు కోటీశ్వరులు అయ్యేవరకు కష్టపడి పని చేస్తారు. ఈ సమయంలో కుబేరుడి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది.   

కుబేరుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశుల్లో ధనస్సు రాశి కూడా ఉంది. ఈ రాశి వారికి కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. కష్టపడి నిజాయితీగా పనిచేసే వ్యక్తులు తప్పకుండా కుబేరుడు ఆశీర్వాదం పొంది జీవితంలో ఎప్పుడు చూడని డబ్బును కూడా పొందుతారు. ఇక అన్ని రకాల భౌతిక సౌకర్యాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరు డబ్బును ఆదా చేయడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తారు.   

ధనస్సు రాశి వారికి కుబేరుడి అనుగ్రహంతో సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది దీంతో పాటు అన్ని పరిస్థితుల్లో ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారు. అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే కొన్ని పరిస్థితుల్లో వీరు ఎంతో కష్టపడి పనులు చేసి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు.  

తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుబేరుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కలుగుతుంది. కాబట్టి అదృష్టం పొందే రాశుల్లో ఈ రాశి కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా వీరు సమాజంలో అపారమైన గౌరవాన్ని పొందుతారు. భాగస్వామితో ప్రేమగా ఉంటారు. అలాగే జీవితంలో కించని సంపాదన కూడా పొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో కోరుకున్న కోరికలు మొత్తం నెరవేరుతాయి.

