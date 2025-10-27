English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kubera Rajayogam: కుబేర రాజ యోగంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బులు మూటలు.. మీరున్నారా..!

Kubera Rajayogam Effect: కుబేరుడు అష్ట దిక్పాలకులతో ఒకడు. ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతి. లక్ష్మి దేవి అనుగ్రహంతో కుబేరుడు ధనానికి అధిపతి అయ్యాడు. అయితే ఈయనకు గురు గ్రహానికి మంచి అనుబంధం ఉంది. ఆయన చల్లని చూపులతో  బిచ్చగాడు సైతం అపర కుబేరుడు అవుతారు. 
Kubera Rajayogam Effect: ప్రస్తుతం దేవ గురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో వక్రమార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ మిథునం సక్రమ మార్గంలో కదులుతాడు. దీంతో ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధన లాభం కలగబోతుంది.    

కుంభ రాశి : కుంభ రాశి వారికి గురువు కర్కాటక రాశి సంచారం వలన వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే  మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.  కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. వ్యాపారం  ద్వారా అనేక లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కుబేరుడి అనుగ్రహంతో అన్నింటా  విజయం లభిస్తుంది. చేసే ప్రతి పనిలో అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.  

మేష రాశి : సమాజంలో మీ గౌరవం మరింత  పెరుగుతుంది. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఇంట్లో గానీ..  ఆఫీసులో కానీ మీ మాటే చెల్లుబాటు అవుతోంది.గత కొంత కాలంగా ఎదురు చూస్తోన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. వేచి ఉండే మంచి సమయం తగ్గిపోతుంది. 

కర్కాటక రాశి : కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారంతో  ఈ రాశి వారికి  మంచి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయట పడతారు.  మనస్సుకు శాంతి కలిగించే పనులు చేస్తారు.  అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించడం ద్వారా డబ్బును ఆదా చేస్తారు. సమాజంలో మంచి హోదా గౌరవం లభిస్తుంది. 

కన్యా రాశి : వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి  మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో, పిల్లల నుండి ఆనందం లభిస్తుంది. కొత్త వాహన కొనుగోలు కలిసొస్తోంది. లాటరీ ద్వారా అనుకోని ధన లాభం కలగబోతుంది.   

గమనిక : ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.   

