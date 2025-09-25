English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kuberas Favorite Zodiac: కుబేరుడి ఫేవరెట్ రాశులు.. వీరు ఎప్పటికైనా ధనవంతులు అవుతారు.. వీరికి లెక్కే లక్కు..

Kuberas Favorite Zodiac Signs: కుబేరుడి అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని స్థాయిలో ధన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరు కష్టపడి పని చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో కీర్తి,ప్రతిష్టం కూడా పెరుగుతాయి.

Kuberas Favorite Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుబేరుడిని సంపదతో పాటు శ్రేయస్సు ఐశ్వర్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. కుబేరుడి ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం ఉంటే ధనానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు.  అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. వీరికి సమాజంలో గౌరవంతో పాటు హోదా, కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. 
1 /6

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుబేరుడు కొన్ని రాశుల వారిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. వారికే జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ డబ్బు లభిస్తుంది. ఏం చేసినా వారిపై కాసుల వర్షం కురుస్తుంది. అలాగే మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కూడా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఆ రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

2 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడు కుబేరుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీని కారణంగా వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి వ్యక్తిగత ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే సంపాదనతో పాటు ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

3 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కుబేరుడి అనుగ్రహం లభించి.. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు దీంతోపాటు కుటుంబ అవసరాలన్నీ పూర్తిగా తీర్చగలుగుతారు. అలాగే అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.   

4 /6

తులా రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. కాబట్టి వీరికి కుబేరుడి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీని కారణంగా వీరు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే సొంత నిర్ణయాలతో ఊహించని డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు. 

5 /6

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ కుబేరుడి అనుగ్రహం లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ధనవంతులు కావడమే కాకుండా లగ్జరీ వస్తువులను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. దీంతోపాటు డబ్బు సంపాదించడంలో నిమగ్నం అవుతారు. అలాగే ఎలాంటి పనులు చేసిన మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు.

6 /6

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుబేరుడి అనుగ్రహం వల్ల ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Zodiac Telugu Zodiac signs Lord Kuber Favorite Zodiac Zodiac Signs News

Next Gallery

Diwali Bonus: రైల్వే ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌ న్యూస్‌.. 78 రోజుల దీపావళి బోనస్‌ ప్రకటన, ఎప్పుడు జమా? ఎవరు అర్హులు..?