Kuja Budha Yuti: కుజుడు-బుధ సంచారముతో.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే.. ఊహించని డబ్బు..!

Kuja Budha Yuti: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం కొన్ని గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. అలాంటి యోగం కుజ, బుధ కలయికతో ఏర్పడోతుంది. తాజాగా కుజుడు, బుధ గ్రహాల కలయికతో కొన్ని యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని వలన కొన్ని ధీర్ఘ కాలిక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. 
1 /6

Kuja Budha Yuti 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజుడితో బుధ సంచారము చాలా ప్రభావవంతంగా పరిగణిస్తారు. కుజుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో బుధుడు సంచార దశలో ఉన్నందున, మేధో వృద్ధి ఊహించని స్థాయిలో  రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాల సంచారము చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. బుధుడు-కుజుడు సంచారము నుండి కొన్ని రాశులకు అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి.  ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా, ఇది చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. కుజుడు-బుధ సంచారము వలన ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం కలుగబోతుందో తెలుసుకోండి..

2 /6

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభం కలగబోతుంది. అదృష్టం వలన గత కొంత కాలంగా అనుభవిస్తున్న కష్టాలు తొలిగిపోతాయి.  పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వారు పెట్టుబడు ల ద్వారా మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో స్థిరపడిన వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. 

3 /6

మేష రాశి: మేషరాశికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడు శుభ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నందున, ఈ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయికి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఏదైనా చట్టపరమైన కేసుల్లో చిక్కుకున్న వారికి ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం లభించబోతుంది.  అంతే కాకుండా.. చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధించగలుగుతారు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారు తమ పనిలో రాణించగలుగుతారు. కొత్త అదృష్టాన్ని పొందతారు. ఈ సమయంలో వారు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపార పరంగా  ఆర్థిక విస్తరణ కూడా సాధ్యమే. ఈ సమయంలో ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. 

4 /6

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక  రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కుజుడు శుభ నక్షత్రంలోకి సంచరించడం వల్ల ఎంతో ధైర్యం పొందుతారు. ముఖ్యంగా వారికి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. వారు శత్రువులపై ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. వీరి సామాజిక స్థితి ఊహించని స్థాయికి పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో పాటు, వ్యాపారంలో ఆర్థిక పురోగతికి కూడా అవకాశాలున్నాయి. దీనితో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి.

5 /6

మిథున రాశి: మిథున రాశికి  బుధుడు అధిపతి. అయితే.. నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా కొన్ని  శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయం కమ్యూనికేషన్ రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతుంది. రచనలో మీ కంటే మంచివారు ఎవరూ ఉండరు. ఉద్యోగాలు కూడా అకస్మాత్తుగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. గణనీయమైన పురోగతిని పొందే అవకాశాలున్నాయి. 

6 /6

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా ఇతర హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు సహా  వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

Kuja Budha Transit Mars And Mercury Mercury Transit 2026 Mars And Mercury Zodiac Zodiac signs Astrology

