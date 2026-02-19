Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!

Kuja Gochar 2026: ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు మకరం నుండి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నడు. ఏప్రిల్ 2న అది మీన రాశికి ప్రవేశించబోతున్నాడు. కుజుడు ఒక దుష్ట గ్రహంగా పరిగణించబడుతంది. ఇది మేషం, వృశ్చికరాశిలకు అధిపతి. జాతకంలో కుజుడు బలమైన స్థానంలో ఉంటే ఆ వ్యక్తిని శక్తివంతుడిగా, ధైర్యవంతుడిగా చేస్తాడు. కానీ జాతకంలో అంత మంచి స్థానంలో లేకపోతే సమాజ వ్యతిరేకిగా మారుస్తుంది. కుజుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన ఏయే రాశులు లాభపడబోతున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం..
Kuja Gochara Effect on zodiac Signs: కుజుడిని సాధారణంగా ధర్మబద్ధమైన గ్రహం. ధైర్యానికి, సత్యానికి ప్రతీక. కానీ అది మంచి గ్రహాలతో ఉంటే మంచి చేస్తుంది. దుష్ట గ్రహాలు కలిస్తే చెడు చేస్తుంది. కాస్త చంచల స్వభావం ఉన్న గ్రహం అని చెప్పాలి. కుజుడు కుంభ రాశికి ప్రవేశించడం వివిధ ఏయే రాశులను ప్రభావితం చేస్తుందో చూద్దాం..
ధనుస్సు రాశి: కుజ సంచారము ధనుస్సు రాశి వారి మూడవ ఇంటిలో సంచరించబోతున్నాడు. మీ జాతకంలో మూడవ ఇల్లు ధైర్యం, తోబుట్టువులు, కీర్తికి సంబంధించినది. ఈ కుజ సంచారము సమయంలో మీ పురోగతి మీ తోబుట్టువులను ఎలా ప్రవర్తిస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ గృహ జీవితం బాగుంటుంది. మీ అత్తమామల నుండి అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. 0 కాబట్టి కుజ గ్రహం యొక్క శుభ ఫలితాలను నిర్ధారించడానికి మంగళవారానికి సంబంధించిన నియమాలు పాటించాలి.
మేష రాశి: కుజుడు కుంభ రాశిలో ప్రవేశించడం వలన మేష రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. మేష రాశికి పదకొండవ ఇంట్లో కుజుడు సంచరిస్తున్నాడు. మీ జాతకంలో పదకొండవ ఇల్లు ఆదాయం అని చెప్పాలి. ఇది కోరికలకు సంబంధించినది. కుజుడు సంచారము మీకు మీ తల్లిదండ్రులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. అదనంగా, పశువుల పెంపకందారులు, వ్యాపారవేత్తలు కూడా అనేక విధాలుగా ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. ఆధ్యాత్మికతంగా మీలో ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు కుజ దోష పరిహారం కొరకు ఇంట్లో లేదా వీధిలోని కుక్కకు మంచి ఆహారం ఇవ్వండంతో కుజ దోష పరిహారం మీపై తగ్గబోతుంది.
కన్య రాశి: కుజుడు కన్య రాశికి ఆరవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. జాతక రత్నావళి ప్రకారం ఆరవ ఇల్లు స్నేహితులు, శత్రువులు, ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. ఈ కుజుడు సంచారము మిమ్మల్ని ధైర్యవంతులను చేస్తుంది. మీ కలం మీ బలం అవుతుంది. ఈ సమయంలో, సమాజంలో కొంతమంది మంచి వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం మీకు ఉంటుంది, ఇది భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మీ ఆసక్తులను పాడు చేస్తారు. కాబట్టి కుజ గ్రహం యొక్క దుష్ట ప్రభావాన్ని నివారించడానికి, మంగళవారం నియమాలను పాటిస్తే మంచి జరగుతుందని జ్యోతిస్య రత్నాకరం చెబుతున్న మాట.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా హిందూ మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.