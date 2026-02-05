English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kuja Gochar 2026: కుంభ రాశిలో కుజుడు సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Kuja Gochar 2026:ప్రస్తుతం గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు అయిన కుజుడు శనిదేవుడి రాశి అయిన మకరరాశిలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కుజుడు మళ్ళీ సంచారం చేసి శనీశ్వరుడి రాశి అయిన కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజుడిని ధైర్యానికి,  బలానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. 
Mangal Gocharam: కుజుడు.. జాతకంలో బలమైన స్థానం ఒక వ్యక్తిని శక్తివంతుడిగా నిర్భయంగా చేస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య ఉన్న లోతైన శత్రుత్వాన్ని వివరిస్తుంది. ఫలితంగా, శని దేవుడి రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి గణనీయమైన బాధలు అనుభవించబోతన్నారు. తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన ఆ రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం..

కుజుడు ఫిబ్రవరి 23న కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఫిబ్రవరిలో, కుజుడు శని మహారాజుకు సంబంధించిన  రాశి అయిన కుంభరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. కుజుడు, శని దేవుడు ఒకరికొకరు స్నేహ పూర్వకంగా లేరని చెప్పాలి. ఇది కొన్ని రాశులకు ఈ సంచారాన్ని కష్టతరం చేస్తుంది. దీని కారణంగా ఏ రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి...

కుంభ రాశి: కోపం వలన  కుంభ రాశి వారికి నష్టాలను కలిగిస్తుంది. కుంభ రాశిలో కుజ సంచారము ఈ స్థానికులకు శక్తిని తీసుకు వస్తుంది.  కానీ కోపం, తొందరపాటు కూడా గెలుస్తాయి. ఇది అతి విశ్వాసం పెరగడానికి దారితీస్తుంది. ఇది హానికరంతో పాటు  సంఘర్షణకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండటం అతి ముఖ్యం. ఎందుకంటే తొందరపాటు నిర్ణయాలు హానికరం కావచ్చు. ఈ సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది.

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు  జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఫిబ్రవరి చివరిలో కుజుడు సంచరించడం వృషభరాశిపై వృత్తిపరమైన ఒత్తిడిని తీసుకురాబోతుంది. అందువల్ల, ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పనిలో జాగ్రత్తగా లేదా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఎందుకంటే పై అధికారులతో విభేదాలు రావచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు హానికరం కావచ్చు. ఈ సమయంలో సహనం,  సంయమనం చాలా ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే కోపాన్ని నియంత్రించడంలో వైఫల్యం చెందే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే పూర్తయిన పనిని నాశనం చేసే అవకాశాలున్నాయి. 

వృశ్చిక  రాశి: వృశ్చికరాశి సంబంధాలలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. వృశ్చిక రాశి వారికి కుజ సంచారము అశుభ యోగాన్ని కలిగించబోతుంది. ఈ సమయంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  దీని వలన కుటుంబ సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇవి ఆందోళన చికాకు కలిగించవచ్చు.  ఇది తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తప్పులకు దారితీస్తుంది. ఆస్తి,  వాహనాలకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. మీ జీవిత భాగస్వామి, వ్యాపార భాగస్వాములతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చిన్న విషయాలపై వాదనలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి.  మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులపై రుద్దవద్దు. రుద్దడం వలన సంబంధాలలో అంతరానికి దారితీస్తుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, హిందూ మత నమ్మకాలు గ్రహ గోచారంతో పాటు నిర్ణయ సింధువు తో పాటు  వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

