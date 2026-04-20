Kuja Transit: మేషరాశిలో కుజ సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..మీరున్నారా..!

Mangal Gochar 2026: నవగ్రహాల్లో కుజుడు సర్వ సైన్యాధిపతి. అంతకాదు మంగళ గ్రహం ధైర్యం, శౌర్యం, బలానికి అధిపతి కూడా. కుజుడు మే నెలలో తనకు సంబంధించిన మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది 4 రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు రాజయోగాన్నిఅందించబోతుంది.
Kuja Transit 2026: మొదట కుజ-రాహువుల కలయిక అత్యంత దుర్భరం అని చెప్పాలి. అందుకే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఇక కుజ-శనిదేవుడి కలయిక కూడా యుద్ధ భయాన్ని క్రియేట్ చేసింది. దీంతో ప్రజలు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయి. మే 11న, కుజుడు-శనిదేవుడు ప్రమాదకరమైన కలయికను విచ్ఛిన్నం చేస్తూ, కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది 4 రాశుల వారి జీవితాలకు అపారమైన ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతుంది. అదనంగా, దేశంలో ప్రపంచంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. కుజుడు తన రాశి అయిన మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం శుభ ఫలితాలను అందించబోతుంది. ఆసక్తికరమైన రాజయోగాన్ని సృష్టించబోతుంది. ఏయే రాశులకు అదృష్టం తీసుకురాబోతుందో చూద్దాం.
మేష రాశి: మేషరాశిలో కుజుడు సంచరించడం వలన అనేక యోగాలు క్రియేట్ చేయబోతుంది. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. మేష రాశి వారికి ఈ సమయం వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. చాలా కాలం పెండింగ్ లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. అన్ని విషయాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. అనేక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: కుజ గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారిపై మంచి సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీనివల్ల వ్యాపారంలో, ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మీరు భూమి లేదా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణ పెరుగుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. అన్నింటా విజయం మీదే.
కర్కాటక రాశి: కుజుడు చంద్రునికి మిత్రుడు. దీని సంచారం కర్కాటక రాశికి అనేక ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది. మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. మీ ఆదాయంతో పాటు మీ పరిచయాలు కూడా విస్తరిస్తాయి. మీ జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి కుజ గ్రహ సంచారం అనేక లాభాలను అందించబోతుంది. వారు తీసుకున్న అప్పు తిరిగి పొందుతారు. గతంలో చేసిన కష్టానికి ప్రతిఫలం పొందే సమయం ఇది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రత్యర్థులపై పై చేయి సాధిస్తారు.
