Kuja Transit: ధనుస్సు రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం.. ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Kuja Transit: కుజుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించడం వలన కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఇది జనవరి 16, 2026న వరకు ఉంటుంది. తరువాత కుజుడు మకరరాశిలోకి ప్రవేశించబోతుంది. కుజుడు మేష, వృశ్చిక రాశలుకు అధిపతి. ఇది మకరరాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటుంది. కర్కాటకంలో నీచ పడుతుంది. తాజాగా కుజుడు ధనుస్సు రాశి ప్రవేశం వలన 6 రాశులకు వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి.
కుజుడు శుభ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి శక్తివంతుడుగా అమేయ ధైర్యవంతుడు అవుతాడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ధనుస్సు రాశిలో కుజుడి సంచారము వివిధ రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. దీని వలన 6 రాశుల వారు ధనవంతులతో పాటు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు.
కుంభ రాశి: కుజుడు మీ పదవ ఇంట్లో సంచరించడం వలన కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఉండబోతున్నాయి. మీ జాతకంలో పదకొండవ ఇల్లు ఆదాయం, కోరికల నెరవేర్పుకొనుటకు సంబంధించినది. ఈ కుజుడు సంచార ప్రభావంతో మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. మీరు న్యాయం కోసం నిలబడతారు. మీ తల్లిదండ్రులు మీ వలన ఆర్థికంగా ప్రయోజనం అందుకుంటారు. పశుసంవర్ధక నిపుణులు, వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు.
సింహ రాశి: కుజుడు మీ ఐదవ ఇంట్లో ప్రవేశించడం వలన కొన్ని అద్బుత యోగాలు కలిగించబోతున్నాడు. మీ జాతకంలో ఐదవ ఇల్లు పిల్లలు, తెలివితేటలు, వివేచన, ప్రేమకు సంబంధించినది. ఈ కుజ సంచార ప్రభావంతో మీరు కష్టపడి పని చేయడం వలన ఫలితం ఉంటుంది. విద్య నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ పిల్లలతో మీ సంబంధం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. మీ కెరీర్ మంచి మలుపు తీసుకుంటుంది. మీరు మీ పెద్దల నుండి పూర్తి మద్దతు పొందుతారు. చదువులో బాగా రాణిస్తారు. మీ వివేచన వలన మీకు ప్రయోజనం ఉండబోతుంది.
మేష రాశి: కుజుడు మేషరాశికి తొమ్మిదవ ఇంటిలోకి సంచారము చేస్తున్నాడు. మేష రాశి జాతకులకు తొమ్మిదవ ఇల్లు అదృష్టానికి సంబంధించినది. కుజుడు సంచారము వలన ఈ రాశులకు అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. జీవితంలో కొన్ని అడ్డంకులను సృష్టించినా.. చివరకు విజయం వరిస్తుంది. ఈ సమయంలో, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు కలిసొస్తాయి. మీ తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన ఆస్తి మీ చేతికి అందుతుంది. అన్ని సౌకర్యాలు, విలాసాలను పొందడానికి కాస్త కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారు.
తుల రాశి: కుజుడు మీ మూడవ ఇంటిని సంచరించడం వలన అనేక రకాలుగా బాగుంటుంది. మీ జాతకంలో మూడవ ఇల్లు ధైర్యం, తోబుట్టువులు, కీర్తికి సంబంధించినది. ఈ కుజుడు సంచారం కారణంగా, మీ తోబుట్టువుల నుండి సహాయం పొందుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తులు కలిసొస్తాయి.
మీన రాశి: కుజుడు మీ పదవ ఇంట్లో సంచరించడం వలన కొన్ని అద్భుత ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. జాతకంలో పదవ ఇల్లు మన వృత్తితో పాటు తండ్రికి సంబంధించినది. ఈ కుజ సంచార ప్రభావంతో, మీ కుటుంబం సంపదలో పెరుగుదల నమోదు కాబోతుంది. ఈ సమయంలో మీరు పిల్లల ఆశీర్వాదాలను అందుకుంటారు. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పనిలో లాభదాయకమైన పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. మీరు మీ కెరీర్లో అనేక విజయాలను అందుకుంటారు. సాధిస్తారు. మీ తండ్రి కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. కాబట్టి జనవరి 16, 2026 వరకు, స్టవ్ మీద పాలు మరిగేటప్పుడు, పాలు మరిగించి పాత్ర నుండి బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
మిథున రాశి: మిథున రాశిలోని కుజుడు మీ ఏడవ ఇంట్లో ఉండటం వలన మీకు సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఏడవ ఇల్లు మిథున రాశి వారి భాగస్వామికి సంబంధించినది. ఈ సంచారము మీ ప్రయత్నాలలో మీ భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.ఈ సమయంలో మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని పొందుతారు. మీ పిల్లలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. మీ జాతకంలో మొదటి, నాల్గవ, ఏడవ, ఎనిమిదవ లేదా పన్నెండవ ఇంట్లో కుజుడు సంచారం వలన తాత్కాలికంగా ఆ వ్యక్తికి శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు హిందూ మత గ్రంథాలతో పాటు వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.