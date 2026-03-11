English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kuldeep Yadav: ఈ మార్చి 14న టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ పెళ్లి.. వధువు ఎవరంటే..?

Kuldeep Yadav: ఈ మార్చి 14న టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ పెళ్లి.. వధువు ఎవరంటే..?

Kuldeep Yadav wedding: టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ త్వ‌ర‌లోనే ఓ ఇంటి వాడు కానున్నాడు. త‌న ప్రియురాలు వన్షికను ఈ మార్చి 14న పెళ్లి చేసుకోనున్నాడు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని ముస్సోరీలోని ఒక రిసార్ట్‌లో వీరి పెళ్లి అంగ‌రంగ వైభ‌వంగా జ‌ర‌గ‌నుంది. మార్చి 13న ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలు ప్రారంభం కానున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. హల్దీ, మెహందీ వేడుక‌లు ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని సుంద‌ర‌మైన కొండ‌ల మ‌ధ్య అత్యంత స‌న్నిహితులు, కుటుంబ స‌భ్యుల మ‌ధ్య జ‌ర‌గ‌నున్నాయి.
 
టీమిండియా స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి పీటలెక్కనున్నాడు. తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు వన్షికను వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ జంట మార్చి 14న ఉత్తరాఖండ్‌లోని ముస్సోరి రిసార్ట్‌లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటవనున్నారు. పెళ్లి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 దృష్ట్యా కుల్దీప్ తన పెళ్లిని పోస్ట్‌పోన్ చేసుకున్నాడు. మెగా టోర్నీ ముగిసిన నేపథ్యంలో కుల్దీప్ పెళ్లికి సిద్దమైపోయాడు.

మార్చి 8న కుల్దీప్ యాదవ్ తండ్రి రామ్ సింగ్ యాదవ్ లక్నోలో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను కలిసి పెళ్లికి ఇన్వైట్ చేశారు. కుల్దీప్, వన్షిక జంట 2025 జూన్ 4న లక్నోలో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. ముందుగా వివాహం 2025 నవంబర్‌లో జరుగుతుందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే భారత జట్టు బిజీ షెడ్యూల్, వరల్డ్ కప్ 2026 కారణంగా పెళ్లి వాయిదా పడింది.   

ఇప్పుడు టీ20 ప్రపంచ కప్ విజయానంతరం కుల్దీప్ తన జీవితంలో కొత్త ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించబోతున్నాడు. పెళ్లి వేడుకలు మార్చి 13 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆ రోజు హల్దీ, మెహందీ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. మార్చి 14న వివాహం జరుగుతుంది.   

మార్చి 17న లక్నోలోని హోటల్ సెంట్రంలో ఘనంగా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారత క్రికెట్ జట్టు ఆటగాళ్లతో పాటు విదేశీ క్రికెటర్లు, బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన రాజకీయ నేతలు హాజరయ్యే అవకాశముంది.  

కుల్దీప్ యాదవ్, వన్షికలు చిన్నప్పటి నుంచే ఫ్రెండ్స్. వన్షిక కాన్పూర్‌లోని శ్యామ్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందినది. ప్రస్తుతం ఆమె ఎల్‌ఐసీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. మరోవైపు కుల్దీప్ కాన్పూర్‌లోని లాల్ బంగ్లా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య దూరం కేవలం మూడు కిలోమీటర్లే. చిన్ననాటి స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారి ఇప్పుడు పెళ్లి బంధంగా మారబోతోంది.  

