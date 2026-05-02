Monalisa on director sanoj mishra: డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా తనను అనేక సార్లు లైంగికంగా తాకుతూ వేధింపులకు పాల్పడ్డాడనని మోనాలీసా మరోసారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో తన తల్లిదండ్రులు కూడా తన మాటనమ్మలేదన్నారు.
మహా కుంభమేళలకు వచ్చిన పూసలమ్మడానికి వచ్చిన అమ్మాయి ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయింది.ఈ నేపథ్యంలో మోనాలీసా అప్పటి నుంచి తరచుగా సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల కుంభమేళ మోనాలీసా కేరళలో సోషల్ మీడియాలో పరిచయమైన ఫర్మాన్ ఖాన్ ను హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారు.
అయితే.. పెళ్లి తర్వాత చాలామంది ఇది లవ్ జీహద్ అని ఆరోపణలు చేశారు. మోనాలీసా మైనర్అని తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పారు. దీనిపై మోనాలీసా మాత్రం తమది లవ్ జీహద్ కాదని, తాను మైనర్ ను కానని మాట్లాడారు. మరోవైపు కుంభమేళ మోనాలీసా ఇటీవల మైనర్ అని అధికారుల దర్యాప్తులో తెలింది. దీంతో ఫర్మాన్ పై పోలీసులు పోక్సొ చట్టం కింద కేసును నమోదు చేశారు.
ఇటీవల మోనాలీసా మరోమారు డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రాపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. తనను సనోజ్ మిశ్రాషూటింగ్ సమయంలో పదుల సార్లు లైంగికంగా వేధించాడని చెప్పింది. గతంలో కూడా ఇదే విషయంపై మాట్లాడిన మోనాలీసా మరోసారి తనను డైరెక్టర్ వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని అసలు నిజంను బైటపెట్టింది.
'ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తనకు చాలా అభద్రతాభావం కలిగిందని మోనాలిసా తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. తనతో దురుసుగా ప్రవర్తించారని, దర్శకుడు తనను 10 సార్లు తనను అనుచితంగా తాకాడని చెప్పింది. ఏప్రిల్ 29న ఈ ఘటనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.
ఏప్రిల్ 30, గురువారం నాడు మోనాలిసా కోర్టులో హాజరై తన అధికారిక వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ సంఘటన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసుల పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి, ఈ కేసును వారికి అప్పగించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
మరోవైపు ఇటీవల తన భార్య మోనాలీసా ప్రెగ్నెంట్ అని, ఆమెకు కొన్ని హెల్త్ సమస్యల వల్ల విచారణకు హజరుకాలేరని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో కుంభమేళ మోనాలీసా మరోసారి డైరెక్టర్ పై చేసిన ఆరోపణలు వార్తలలో నిలిచాయి. దీనిపై ఇప్పటికే డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా ఇవన్ని నిరాధారమైనవని ప్రకటించారు. ఈ ఆరోపణలపై ఏవిధంగా డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.