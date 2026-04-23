English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Monalisa Pregnant: ప్రెగ్నెంట్ అయిన మోనాలీసా.?.. కొత్త చర్చను తెరమీదకు తీసుకొచ్చిన ఫర్మాన్ ఖాన్ .!.

Monalisa Pregnant: ప్రెగ్నెంట్ అయిన మోనాలీసా.?.. కొత్త చర్చను తెరమీదకు తీసుకొచ్చిన ఫర్మాన్ ఖాన్ .!.

Farman khan about her wife monalisa pregnancy: మోనాలీసా  మధ్య ప్రదేశ్ పోలీసులకు తన భార్య ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె హెల్త్ విచారణకు సహాకరించదని చెప్పాడు. దీంతో పోలీసులు దీనిపై ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలో అని తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
 
1 /6

కుంభమేళలో ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిన మోనాలీసా కేరళలో సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన ముస్లిం యువకుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఆమె కేరళలోని తిరువనంతపురంలోని ఒక ఆలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసుకుంది.  

2 /6

అయితే పెళ్లి తర్వాత నుంచి ఆమె రోజుకొ ట్విస్ట్ లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆమె మైనర్ అని కుటుంబ సభ్యులుఆరోపించారు . కానీ ఆమె భర్త మాత్రం దీన్ని ఖండించాడు . దీనిపై జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల  కమిషన్ విచారణ జరిపి మరీ మోనాలీసా మైనర్ అని తెల్చింది.  

3 /6

మధ్య ప్రదేశ్ లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఆమె డిసెంబర్ 30, 2009 లో జన్మించింది. దీని ప్రకారం ఆమెకు 16 ఏళ్లు. అయితే మైనర్ ను పెళ్లి చేసుకొవడంపై  ఫర్మాన్ ఖాన్ పై ఇప్పటికే పోక్సో కేసు, ఎస్సీ,  ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు నమోదయ్యాయి.  

4 /6

కేరళ హైకోర్టు ఇప్పటికే మే 20 వరకు ఫర్మాన్ అరెస్ట్ పై స్టే ను విధించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం తన భార్య కన్పించడంలేదని మోనాలీసా భర్త వీడియో రిలీజ్ చేశాడు. 

5 /6

 ఆ తర్వాత మరల కొన్ని రోజులకు తన భార్య ప్రెగ్నెంట్ అని ఆమె ఆరోగ్యం విచారణకు సహాకరించదని మధ్య ప్రదేశ్ పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయాలని భావించిన పోలీసులకు ఈ అంశం వార్తలలో నిలిచింది.  

6 /6

ఇక మధ్య ప్రదేశ్ పోలీసులు దీనిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కావాలని పోలీసుల్ని తప్పుదొవ పట్టించేందుకు ఈ విధంగా వార్తలు తెరమీదకు తీసుకొచ్చాడని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  మొత్తంగా కుంభమేళ ప్రెగ్నెంట్ అంటూ వార్తలు నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Next Gallery

