English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Monalisa Love Story: కుంభమేళా మోనాలిసా ప్రేమ కథ ఇదే..లవ్ జిహాద్ కాదు.. నిజమైన ప్రేమ అంటున్న దంపతులు

Monalisa Love Story: కుంభమేళా మోనాలిసా ప్రేమ కథ ఇదే..లవ్ జిహాద్ కాదు.. నిజమైన ప్రేమ అంటున్న దంపతులు

Monalisa Full Love Story:కేరళ మొత్తం ప్రస్తుతం మోనాలిసా ప్రేమ కథ వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కుంభమేళాలో కనిపించిన ఒక యువతి మోనాలిసా గురించి వార్తలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అయ్యాయి. ఆమెతో పాటు ఆమె భర్త కూడా మీడియాతో మాట్లాడటం వల్ల ఈ కథ మరింతగా చర్చకు వచ్చింది.
1 /6

మోనాలిసా.. ఆమె భర్త తమ జీవిత కథను చెప్పుకుంటూ “ఇది లవ్ జిహాద్ కాదు, కేవలం ప్రేమ మాత్రమే” అని స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వారి సంబంధంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో వారు తమ కథను ప్రజలకు వివరించారు.  

2 /6

మోనాలిసా చెప్పిన ప్రకారం, వారు ఇద్దరూ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒకరికొకరు పరిచయం అయ్యారు. ఆ పరిచయం తర్వాత వారి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఆ స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు బాగా అర్థం చేసుకుని చివరకు పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.  

3 /6

కుటుంబ సభ్యులతో కూడా వారు మాట్లాడి వారి అనుమతితోనే వివాహం చేసుకున్నారని మోనాలిసా చెప్పారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వారి వివాహాన్ని వేరే కోణంలో చూపిస్తూ తప్పుడు ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు.  

4 /6

ఈ నేపథ్యంలో మోనాలిసా భర్త మాట్లాడుతూ, “మా మధ్య ఎలాంటి బలవంతం లేదు. మేము ఇద్దరం పరస్పరం అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నాం. మా సంబంధాన్ని మతంతో కలిపి చూడకండి. ఇది నిజమైన ప్రేమ కథ మాత్రమే” అని తెలిపారు.  

5 /6

కుంభమేళాలో తీసిన కొన్ని ఫోటోలు.. వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మోనాలిసా ఒక్కసారిగా వార్తల్లో నిలిచారు. చాలామంది ఆమె గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపించారు. అదే సమయంలో కొంతమంది వారి సంబంధంపై తప్పుదారిపట్టించే వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.  

6 /6

ఈ పరిస్థితుల్లో మోనాలిసా దంపతులు తమ కథను స్పష్టంగా చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు. “ప్రేమకు మతం, జాతి అనే తేడాలు ఉండవు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు గౌరవిస్తూ జీవితం సాగించాలనుకుంటే అదే నిజమైన ప్రేమ” అని వారు అన్నారు.

Monalisa Kumbh Mela Monalisa viral girl kumbh mela viral girl Monalisa Monalisa love story

Next Gallery

Puri Jagannadh Daughter: డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కూతుర్ని చూశారా? అంతలోనే ఎంత మారిపోయింది భయ్యా!