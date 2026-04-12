Monalisa Missing Case: కనిపించకుండా పోయిన మోనాలిసా.. కేసులో కొత్త మలుపు

కుంభమేళా సమయంలో వైరల్ అయిన మోనాలిసా కేసులో ఇప్పుడు మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల ఆమె కనిపించడం లేదని సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ ఒక సెల్ఫీ వీడియో విడుదల చేసి, తన భార్య ఆచూకీ కనిపించడం లేదని వెల్లడించాడు. రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్ ట్రిప్కు వెళ్లినప్పటి నుంచి మోనాలిసా కనిపించట్లేదని అతను చెప్పాడు.
ఈ ఘటనతో ఈ కేసు మరింత సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటికే మోనాలిసా మైనర్ అని జాతీయ గిరిజన సంఘం స్పష్టం చేసింది. ఆమె వయస్సు 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఇప్పుడు ఈ జంట ఇద్దరూ కనిపించకుండా పోవడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. వారి మొబైల్ ఫోన్లు కూడా స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నాయని సమాచారం. వారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టుతున్నారు.
ఈ కేసు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా చిన్న వయస్సులో పెళ్లి జరిగిందన్న విషయం తీవ్రంగా చర్చకు దారితీసింది. చట్టపరంగా ఇది చాలా పెద్ద నేరం కావడంతో అధికారులు దీనిని సీరియస్గా తీసుకున్నారు.