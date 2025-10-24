English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kurnool Bus Fire: కర్నూల్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదం.. ఎటు చూసిన హృదయ విదారక దృశ్యాలే..!

Kurnool Bus Fire: కర్నూల్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదం.. ఎటు చూసిన హృదయ విదారక దృశ్యాలే..!

Kurnool Bus Fire: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం తెలుగు రాష్ట్రాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అనేక కుటుంబాల్లో విషాదం నింపింది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలోని హృదయ విదారక దృశ్యాలు మనసును కలిచివేస్తున్నాయి. 
 
1 /8

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాద ఘటన తీవ్ర విషాదం మిగిల్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు అనేక మంది సజీవ దహనమయ్యారు. కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరులో జాతీయ రహదారి 44పై శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది. బస్సును బైక్‌ ఢీకొట్టి ముందు భాగంలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.   

2 /8

అయితే, బస్సులోని ప్రయాణికులు ఎక్కువ మంది మెయిన్ డోర్ నుంచి బయటకు పరుగులు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో డోర్ లాక్ అయిపోయింది. వైర్ కాలి పోవడంతో డోర్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. దీంతో ప్రయాణీకులు బయటకు రాలేక బస్సులో ఉండిపోయారు. మంటల వ్యాప్తి పెరగడంతో బస్సులోనే సజీవ దహనం అయ్యారు.  

3 /8

ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 40 మంది ప్యాసింజర్‌లు ఉన్నారు. ఇందులో 20 మంది సేఫ్. వీరిలో కొంతమంది చికిత్స పొందుతుండగా.. మరికొంతమంది ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం క్షేమంగా వెళ్లిపోయారు. ఇక ప్రమాదంలో 11 మంది మృతి చెందినట్లు ఆయన నిర్ధారించారు. మిగిలిన 9 మంది గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు.    

4 /8

ఈ ఘోర అగ్ని ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ప్రమాదంలో నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన తల్లిదండ్రుల సహా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా మరణించారు. మృతులు వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లికి చెందిన గొల్ల రమేశ్‌ (35), అనూష (30), మన్విత (10), మనీశ్‌ (12)గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ వెంటనే వారికి బంధువులుకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు.  

5 /8

ఇక కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు మోదీ సంతాపం తెలిపారు. మృతులకు 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి 50 వేలు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్-గ్రేషియా ప్రకటించారు.  

6 /8

బస్సులోని ప్రయాణికుల వివరాలు.. అశ్విన్‌రెడ్డి (బీరంగూడ), ఎం.సత్యనారాయణ (గండిమైసమ్మ), సుబ్రమణ్యం (బహదూర్‌పల్లి), ప్రశాంత్‌ (సూరారం), గుణసాయి (సూరారం), అర్గ బందోపాధ్యాయ్‌ (మియాపూర్‌), అందోజు నవీన్‌కుమార్‌ (వనస్థలిపురం), గుండా వేణు (చింతల్‌), శ్రీహర్ష (నిజాంపేట్‌), శివ (గచ్చిబౌలి), మేఘనాథ్‌ (ఎల్బీనగర్‌), గ్లోరియా శ్యామ్‌ (గచ్చిబౌలి), యువన్‌ శంకర్‌ రాజ్‌ (ఎల్బీనగర్‌), జి.ధాత్రి (జేఎన్టీయూ), ఎంజీ రామారెడ్డి (జేఎన్టీయూ), అమ్రిత్‌కుమార్‌ (జేఎన్టీయూ), మంగా చందన (మూసాపేట్‌ వై జంక్షన్‌) , సూర్య (మూసాపేట్‌ వై జంక్షన్‌), ఉమాపతి (భరత్‌నగర్‌), పంకజ్‌ (ఎర్రగడ్డ)లతోపాటు పలువురు ఉన్నారు. ఈ బస్సులో ట్రావెల్ చేసేందుకు అభిబస్, రెడ్ బస్సు ద్వారా ప్రయాణికులు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. బస్సు పటాన్ చెరువు నుంచి ప్రారంభమైంది.

7 /8

ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారిలో జయసూర్య, రామిరెడ్డి, అకీరా, వేణుగోపాల్ రెడ్డి, హారిక, సత్యనారాయణ, శ్రీలక్ష్మీ, నవీన్ కుమార్, అఖిల్, జస్మత, రమేష్, సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు ఉన్నారు. బస్సులో మొత్తం 40 మందికిపైగా ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తుండగా.. ఆస్పత్రిలో 20 మంది చికిత్స పొందుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.  

8 /8

అగ్నిప్రమాదానికి గురైన కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్లలో.. మొదటి డ్రైవర్ మిరియాల లక్ష్మయ్య, రెండో డ్రైవర్ గండిపాటి శివన్నారాయణ ఉన్నారు. వీరిద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేస్తున్నారు.

kurnool bus fire accident Kurnool Bus Accident Kurnool Bus Accident Photos Kurnool Bus Accident News Bus Accident in Kurnool fire accident in private travels bus private bus fire accident in kurnool kurnool district bus fire accident

Next Gallery

Petrol Price: ఈ దేశంలో వాటర్ బాటిల్ కంటే లీటర్ పెట్రోల్ ధర తక్కువే.. రేటు ఎంతో తెలిస్తే షాక్..!