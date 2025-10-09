English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??

Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??

Kurnool Private Gold Mine Start From November: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో బంగారం యుగం మొదలవుతోంది. నవంబర్‌ నుంచి దేశంలోని తొలి ప్రైవేట్ బంగారు గని అయిన జియో మైసూర్ గోల్డ్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఉత్పత్తి ప్రారంభం కానుంది. రూ.320 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ద్వారా ఏటా 500 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారంగా నిలవనుంది. స్థానికులకు 350 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా, 500 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. 2006లో అనుమతులు పొందిన ఈ గని, దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తికి సిద్ధమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రారంభంతో కర్నూలు ప్రాంతం దేశంలోని బంగారు ఉత్పత్తి కేంద్రాల జాబితాలో స్థానం సంపాదించబోతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని  కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరి ప్రాంతం త్వరలో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం కానుంది. నవంబర్‌ నెల నుండి ఇక్కడ బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభం కానుంది. ఇది సాధారణ గని కాదు..  దేశంలోనే ప్రైవేట్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నడిచే తొలి బంగారు గనిగా గుర్తింపు పొందబోతోంది.

రూ. 320 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ‘జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్’ సంస్థ అమలు చేస్తోంది. ఈ సంస్థకు ఖనిజ తవ్వకాల రంగంలో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తే ఏటా సుమారు 500 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా.  

తుగ్గలి మండలం బొల్లవానిపల్లి గ్రామం సమీపంలో నిర్మించిన అధునాతన రిఫైనరీలో బంగారం శుద్ధి ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి ట్రయల్ రన్ జరుగుతుండగా, అధికారికంగా ఉత్పత్తి నవంబర్‌లో ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 350 మందికి ప్రత్యక్షంగా, మరో 500 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. భూములు ఇచ్చిన రైతులకు, స్థానిక యువతకు ఉద్యోగాలు ప్రాధాన్యంగా ఇవ్వనున్నట్టు సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రభాకరన్ తెలిపారు. ఈ బంగారు గని ప్రాజెక్ట్ వల్ల కర్నూలు జిల్లాలో పారిశ్రామిక చైతన్యం పెరిగే అవకాశముంది.

2006లోనే తవ్వకాల అనుమతులు పొందిన ఈ సంస్థకు, ఉత్పత్తి ప్రారంభం అయ్యే వరకు దాదాపు 19 సంవత్సరాల సమయం పట్టింది. ప్రస్తుతం 1477 ఎకరాల్లో బంగారం తవ్వకాల అనుమతులు ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ కోసం హంద్రీ-నీవా కాలువ నుంచి 18 కిలోమీటర్ల పొడవున నీటి పైప్‌లైన్ ఏర్పాటు చేశారు.

జియో మైసూర్ సంస్థకు 2043 వరకు తవ్వకాల అనుమతి లభించింది. అలాగే మరో 50 సంవత్సరాలపాటు కార్యకలాపాలు కొనసాగించేందుకు ముందస్తు అనుమతులు పొందింది. ఈ గనిలో తూర్పు బ్లాక్‌లో సుమారు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలింది. వెయ్యి టన్నుల ఖనిజం నుండి సుమారు 700 గ్రాముల బంగారం వెలికితీయగల సామర్థ్యం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.  

ప్రస్తుతం రోజుకు వెయ్యి టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యంతో ప్లాంట్ పని చేస్తుంది. వచ్చే రెండేళ్లలో ఉత్పత్తిని ఏటా వెయ్యి కేజీలకు పెంచడం లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. జియో మైసూర్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయడం ప్రారంభమైతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ బంగారు ఉత్పత్తిలో కొత్త అధ్యాయం రాయనుంది. దేశంలో ప్రైవేట్ రంగం కూడా ఖనిజ సంపదలో కీలక పాత్ర పోషించగలదని ఈ ప్రాజెక్ట్ నిరూపించబోతోంది.   

