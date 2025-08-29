Kushboo Weight Loss: 100ల కిలోలు పెట్టిన తగిన కుష్బూ ఫ్యామిలీ.. తల్లి, కూతుర్లు ఎంత బరువు తగ్గారో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Kushboo Family Weight Loss: కుష్బూ ఫ్యామిలీ సడన్ గా.. వినాయక చవితి సందర్భంగా షేర్ చేసుకున్న ఫోటోలలో ఈ కుటుంబాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుష్బూ తన కూతుర్లకు షేర్ చేసిన ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
కోలీవుడ్లో సీనియర్ హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించిన ఖుష్బూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా సుపరిచితమే.. చిత్రాలలో కనిపించడమే కాకుండా జబర్దస్త్ కు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటీవలే వినాయక పండుగ సందర్భంగా కుటుంబంతో కలిసి పూజ జరుపుకున్న కుష్బూ కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేసింది. అయితే ఈ ఫోటోలు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
అసలు ఆ ఫోటోలలో అంతలా ఏముందంటే ఖుష్బూ , ఆమె భర్త సుందర్, ఇద్దరు కూతుర్లు ఇందులో కనిపిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముందంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గినట్టు కనిపిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఖుష్బూ కూతుర్లు బరువు తగ్గడంతో హీరోయిన్ లను మించిన అందంతో కనిపిస్తున్నారు. ఖుష్బూ కూతుర్లు అవంతిక, ఆనందిత ఇద్దరూ కూడా గతంలో అధిక బరువుతో కనిపించారు.
ఖుష్బూ ఫ్యామిలీ ఎన్నేళ్లు కష్టపడ్డారో తెలియదు కానీ ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అయ్యారో తెలియదు కానీ గుర్తుపట్టలేనంతగా ఇప్పుడు మారిపోయారు.
ఖుష్బూ ఫ్యామిలీని చూసిన తర్వాత చాలామంది నెటిజన్స్ ఆ డైట్ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పాలి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఫ్యామిలీ వెయిట్ లాస్ గోల్ అంటే కామెంట్లు చేస్తున్నారు..