Lab Grown Gold: తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ గోల్డ్ గురించి తెలుసా?

Lab Grown Gold: ఆభరణాల రంగంలో ఇటీవల వరకూ “ల్యాబ్-గ్రోన్ వజ్రాలు” చర్చనీయాంశంగా నిలిచాయి. ఇప్పుడు అదే స్థాయిలో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న కొత్త పరిణామం “ల్యాబ్-గ్రోన్ బంగారం” (Lab-Grown Gold). బంగారం అంటే భూమి లోతుల్లో నుంచి తవ్వి తీసే అపురూప లోహం అన్న భావన మనందరిలో బలంగా ఉంది. అలాంటి లోహాన్ని ప్రయోగశాలలో తయారు చేయడం ఎలా సాధ్యమవుతుందన్న సందేహం సహజమే. ఇది నిజమైన బంగారమేనా? పెట్టుబడికి పనికివస్తుందా? భారతీయుల భావోద్వేగాలకు ఇది సరిపోతుందా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి.
శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో వచ్చిన పురోగతితో ప్రయోగశాలల్లోనే అత్యంత స్వచ్ఛత గల బంగారాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నాలు వేగం పుంజుకున్నాయి. ఇది నకిలీ లోహం కాదు, బంగారు పూత కూడా కాదు. రసాయనికంగా, భౌతికంగా భూమి నుంచి లభించే బంగారంతో సమానమైన పరమాణు నిర్మాణం దీనికి ఉంటుంది.
మెరుపు, బలం, స్వచ్ఛత వంటి లక్షణాల్లో తేడా ఉండదు. తేడా ఉన్నది ఉత్పత్తి విధానంలో మాత్రమే. నియంత్రిత పరిస్థితుల్లో అధునాతన సాంకేతికతతో బంగారం అణువులను రూపొందించడం లేదా పాత బంగారాన్ని అత్యున్నత స్థాయిలో శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఈ లోహాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ కోణంలో చూస్తే, ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రత్యామ్నాయం. సంప్రదాయ తవ్వకాల్లో భూమిని భారీగా తవ్వడం, రసాయనాల వినియోగం వంటి అంశాలు పర్యావరణానికి నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆ దుష్ప్రభావాలను తగ్గించాలంటే ల్యాబ్-గ్రోన్ బంగారం ఒక పరిష్కారంగా భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం దీనిని తయారు చేసే సాంకేతికత ఖరీదైనదే అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి విస్తరించిన కొద్దీ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే భారతీయ సమాజంలో బంగారానికి ఉన్న భావోద్వేగ, సాంప్రదాయ విలువ ప్రత్యేకమైనది.
భూమి నుంచి పుట్టిన పుత్తడికే పవిత్రత ఉందని నమ్మే వారు ఈ కొత్త ఆవిష్కరణను ఎంతవరకు అంగీకరిస్తారన్నది ఇంకా ప్రశ్నార్థకమే. కానీ పర్యావరణ హిత జీవనశైలిని ప్రాధాన్యం ఇచ్చే యువతకు ఇది ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. సంప్రదాయ బంగారానికి పూర్తిస్థాయి ప్రత్యామ్నాయం కాకపోయినా, ఆభరణాల ప్రపంచంలో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోందని చెప్పవచ్చు.