Diwali 2025: మహిళలకు దీపావళి కానుక..రూ.1,500 ఖాతాల్లోకి విడుదల చేయనున్న ప్రభుత్వం

Ladli Behna Yojana: దీపావళికి ముందే మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం త్వరలో లాడ్లీ బెహ్నా యోజనకు సంబంధించిన 29వ విడతను విడుదల చేయనుంది. ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ గతంలో ఇచ్చిన రూ. 1,250కి బదులుగా ఈసారి రూ. 1,500 పొందుతారని ప్రకటించడంతో మహిళలు ఈ విడత కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది దీపావళి, భాయ్ దూజ్ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. అయితే, చాలా మంది మహిళలకు ఈ ప్రయోజనం లభించకపోవచ్చు. ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధ్యప్రదేశ్లోని లాడ్లీ బెహ్నా యోజన 29వ విడత అక్టోబర్లో విడుదల కానుంది. ఇది రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది మహిళల్లో ఆనందాన్ని నింపనుంది. సీఎం మోహన్ యాదవ్ ప్రభుత్వం ప్రస్తుత రూ. 1,250కి బదులుగా రూ. 1,500 నగదును సరాసరి లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ వార్త మహిళలను మరింత సంతోషపరిచింది.
నివేదికల ప్రకారం.. ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ లాడ్లీ బెహ్నా యోజన.. 29వ విడత దీపావళి, భాయ్ దూజ్ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సమయంలో మహిళలు రూ. 1,250కి బదులుగా రూ. 1,500 అందుకోనున్నారు.
అయితే పెరిగిన రూ. 1,500 మొత్తం ఎప్పుడు అందుతుందనేది ఇంకా అస్పష్టంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి భాయ్ దూజ్ నుండి రూ. 1,500 చెల్లింపును ప్రకటించినందున.. పెరిగిన మొత్తం అక్టోబర్లో మూడో వారంలో రావొచ్చని అంచనా. లాడ్లీ బెహ్నా మొత్తం సాధారణంగా ప్రతి నెల 15వ తేదీ నాటికి ఖాతాల్లోకి చేరుతుంది.
మరోవైపు.. ఈ పథకంలో చేరిన చాలా మంది మహిళలకు ఈ విడత నిరాశ కలిగించవచ్చు. ఎందుకంటే వారు దాని ప్రయోజనాలను పొందలేరు. e-KYC ధృవీకరణ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళల సమగ్ర IDలు తొలగించబడినట్లు నివేదించారు. సత్నా, సింగ్రౌలితో సహా అనేక జిల్లాల మహిళల ఖాతాలకు అక్టోబర్ వాయిదా మొత్తం చేరదు. దీని కారణంగా వారు ఈ ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతారు.
అదనంగా, 60 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలను లబ్ధిదారుల జాబితా నుండి మినహాయించారు. వారి ఆధార్ కార్డు లేదా ఇతర పత్రాలు ఒక మహిళ వయస్సు 60 ఏళ్లు పైబడి ఉన్నట్లు చూపిస్తే, వారికి అక్టోబర్ వాయిదా కూడా అందదు.