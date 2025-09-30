Lado Lakshmi Yojana: మహిళల ఖాతాల్లో రూ.2,100 జమా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్‌ ఆఫర్..!

Lado Lakshmi Yojana Eligibility: కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇక రైతుల కోసం కూడా ఇప్పటికే పీఎం కిసాన్ వంటి పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ప్రతి నెల మహిళల ఖాతాలో రూ.2100 జమ చేసే లడో దీన్ దయాళ్ లక్ష్మీ యోజన కొన్ని లక్షల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ పథకానికి అర్హులు ఎవరు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన దీంతో లడో లక్ష్మి యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో హరియాణకు చెందిన కొన్ని లక్షల మంది మహిళలు లబ్ధి పొందుతున్నారు. మహిళలను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.
ఈ పథకం ద్వారా మహిళల ఖాతాలో ప్రతి నెల రూ.2100 జమ అవుతాయి. ఈ స్కీం లబ్ధి పొందడానికి కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. ప్రధానంగా దరఖాస్తు చేసుకునేవారు హరియాణ వాసులై ఉన్న వాళ్ళు ఈ పథకానికి అర్హులు. వారి వయస్సు 23 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి
ఇక కుటుంబ ఆదాయం లక్ష రూపాయలలోపు ఉండాలి. ఆమె లేదా ఆమె భర్త హరియాణలో కనీసం 15 ఏళ్లు నివాసం ఉండాలి. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హులు రూ.2100 ప్రతినెల వాళ్ళ ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా పొందుతారు .
సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన లడో లక్ష్మీ యోజన మొబైల్ యాప్ ని కూడా ప్రారంభించారు. ఇందులో మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీ ద్వారా వెరిఫై చేసుకొని, వివరాలను నమోదు చేయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు కూడా ఎంటర్ చేసి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను నమోదు చేయాలి.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు మొబైల్ యాప్ లోనే మీ మొబైల్ కెమెరా ద్వారా ఫోటో కూడా తీయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మెసేజ్ వస్తుంది.