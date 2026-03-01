Lakshmi Devi Favorite Zodicac Signs: ఈ రాశులపై ఎల్లపుడు లక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం.. అమ్మ కృపతో ధనానికి ఎన్నడు లోటుండదు..

Lakshmi Devi Favorite Zodicac Signs: హిందూ సనాతన సంప్రదాయంలో వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట దేవతకు అంకితం చేశారు. అలా వారంతో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడానికి అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున కొంత మంది భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు. అంతేకాదు ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని భక్తితో నిష్ఠతో పూజిస్తారు. అయితే లక్ష్మీ దేవి దృష్టిలో అందరూ సమానమే. కానీ కొన్ని రాశుల వారికి వారి కర్మానుసారము వారిపై ఎక్కువ కృపా కటాక్షలను ప్రసరింపజేస్తోంది. అలా లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో ఎల్లపుడు ధనంతో తులతూగే ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
Lakshmi Devi Favorite Zodicac Signs: లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం వుంటే అన్ని ఉన్నట్టే.. లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం ఉన్న ఇళ్లు ఎపుడు శ్రేయస్సు, సంపదతో అలరారుతుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. 12 రాశుల్లో వీరికి ఈ రాశులంటే లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం ఎల్లపుడు ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది.
సనాతన ధర్మంలో, లక్ష్మీదేవిని సంపద, శ్రేయస్సు, అదృష్టానికి దేవతగా పూజిస్తారు. ఈ తల్లిని భక్తితో పూజిస్తే, సంపద, శాంతి, ఆనందం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఆమె ఆశీర్వదించకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి భక్తుడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం తహతహలాడతుంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, తల్లి లక్ష్మీదేవి కొన్ని రాశులపై ప్రత్యేక దయా గుణం కలిగి ఉంటుందట.
మీన రాశి : మీన రాశి అధిపతి దేవ గురువు బృహస్పతి. అంతేకాదు బృహస్పతి జ్ఞానం, శ్రేయస్సుకు బృహస్పతి బాధ్యత వహిస్తాడు. మీనరాశి వారికి ఆధ్యాత్మిక మనస్తత్వం మెండుగా ఉంటుంది. వారు ఏ పనినైనా అంకితభావం పూర్తి విశ్వాసంతో చేస్తారు. ఈ గుణం లక్ష్మీదేవిని సంతోషపరుస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. కొన్నిసార్లు పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను పొందే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు వీరి జీవితం శాంతి, ఆనందంతో పాటు ఆర్థిక భద్రతతో నిండి ఉంటుంది. కానీ ఇవి జ్యోతిషశాస్త్ర విశ్వాసాలపై ఆధారపడిన విషయాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత ప్రయత్నం, పట్టుదల, కృషి, దీక్ష వంటి మంచి ఋజు ప్రవర్తన నిజమైన విజయానికి ఆధారంగా నిలుస్తాయి. .
సింహ రాశి: సింహరాశి అధిపతి గ్రహం సూర్యుడు. వీరు సూర్యడిలా వెలిగిపోతుంటారు. వీరిలో నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం తొణికిసలాడుతుంది. సింహ రాశి ప్రత్యేక లక్షణాల విషయానికొస్తే..ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వంతో పాటు దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వీరు వెనకాడరు. లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదంతో, వీరు జీవితంలో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుతుంటారు. మంచి స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. అంతేకాదు స్వయంకృషి తమ వంతు ప్రయత్నం ద్వారా ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. వారు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా తమ స్వంత ప్రతిభ ద్వారా విజయం సాధించడం వీరి ప్రత్యేకత.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడు సంపదతో పాటు శ్రేయస్సుకు ప్రతీక. వృషభ రాశి ఎద్దులా కష్టపడి పనిచేసే తత్త్వం కలిగినవారు. వారు ఏదైనా ఆచరణాత్మకంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు తమ కృషి ద్వారా వృద్ధిలోకి వస్తారు. వారు చేసే ఏ వ్యాపారం లేదా పని నుండి అయినా ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. లక్ష్మీదేవి దయ వల్ల వారి జీవితంలో సంపదకు కొరత ఉండదు. వారు తమ కుటుంబంతో ఆయు: ఆరోగ్యాలతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
గమనిక: ఈ వార్తలోని సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంతో పాటు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇది పాఠకుల ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అందించిన వ్యాసం. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.