Manchu Lakshmi: మంచు లక్ష్మీ ఇంట్లో శుభకార్యం.. అంగరంగ వైభవంగా కుమార్తె వేడుక

Lakshmi Manchu Filled With Love And Beautiful Celebration In Her Life: సినీ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మీ కుటుంబంలో ఓ శుభకార్యం జరిగింది. చాలా కాలం తర్వాత ఆమె ఇంట్లో వేడుక జరిగింది. అయితే ఈ వేడుకకు కొద్ది మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు. కుటుంబసభ్యులు, దగ్గరి బంధువులు వచ్చారు. ఇంతకీ ఏం ఫంక్షన్‌ తెలుసుకుందాం.
మంచు లక్ష్మీ ప్రసన్న కుటుంబంలో శుభాకార్యం జరిగింది. తన కుమార్తెకు సంబంధించిన ఓణిల వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను లక్ష్మీ తన సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఓణీల వేడుకలో కుమార్తె విద్యా నిర్వాణ ఎంతో అందంగా తయారై చూడచక్కగా ఉంది. కుమార్తెకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అంతే అందంగా తల్లి లక్ష్మీ మంచు కూడా కనిపించారు. వారిద్దరినీ చూస్తే అక్కా చెల్లెళ్ల మాదిరి కనిపించారు.

ఈ వేడుకకు అతి కొద్ది మంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు ఈ శుభకార్యంలో పాల్గొని.. చిన్నారి విద్యా నిర్వాణను ఆశీర్వదించారు.

మంచు కుటుంబంలో తీవ్ర విభేదాలు ఉండడంతో ఊహించినట్టుగానే తండ్రి మంచు మోహన్‌ బాబు, తల్లి, తమ్ముళ్లు మంచు విష్ణు రాలేదని తెలుస్తోంది. అయితే ఆమె ముద్దుల తమ్ముడు మంచు విష్ణు తన భార్య పిల్లలతో హాజరయ్యాడని సమాచారం.

సినీ పరిశ్రమలో మంచు మోహన్‌ బాబు వారసురాలిగా ప్రవేశించిన మంచు లక్ష్మీ కొన్నేళ్ల అనంతరం ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారు. ప్రస్తుతం అడపదడపా సినిమాలు చేస్తున్నారు. వ్యాపారంతోపాటు కొన్ని సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తూ మంచు లక్ష్మీ బిజీగా ఉన్నారు.

