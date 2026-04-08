  • Manchu Lakshmi: అలా బెదిరించాను.. అందుకే నా భర్త ఏం చేయాలన్నా భయపడతారు…కీలక విషయం బయటపెట్టిన మంచు లక్ష్మి..!

Manchu Lakshmi: అలా బెదిరించాను.. అందుకే నా భర్త ఏం చేయాలన్నా భయపడతారు…కీలక విషయం బయటపెట్టిన మంచు లక్ష్మి..!

Manchu Lakshmi Husband:తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటిగా, నిర్మాతగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న లక్ష్మీ మంచు ఎప్పుడూ తన అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పే వ్యక్తిగా పేరు పొందింది. ఆమె మాటల్లో ధైర్యం, నిజాయితీ కనిపిస్తాయి. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
ఆ ఇంటర్వ్యూలో మహిళలపై సమాజంలో ఉన్న వివక్ష గురించి ఆమె బహిరంగంగా మాట్లాడింది. ముఖ్యంగా మగవాళ్లు చేసే పనులను సమాజం ఎలా స్వీకరిస్తుందో, అదే పనిని మహిళలు చేస్తే ఎలా విమర్శిస్తారో ఆమె స్పష్టంగా వివరించింది. “మగవాళ్లు ఏదైనా చేస్తే అది సహజంగా తీసుకుంటారు. కానీ మహిళలు అదే పని చేస్తే వారిని తక్కువగా చూస్తారు” అని ఆమె చెప్పింది.

మన సమాజం ఇప్పటికీ పితృస్వామ్య విధానంలోనే కొనసాగుతోందని మంచు లక్ష్మీ అభిప్రాయపడింది. పురుషాధిక్య భావాలు ఇంకా చాలావరకు ఉన్నాయని, వాటి వల్లే మహిళలకు సమాన హక్కులు పూర్తిగా అందడం లేదని ఆమె అన్నారు. “మేము ఏదైనా చేస్తే అది తప్పు, మీరు చేస్తే అది సాధారణం అనే విధంగా పరిస్థితి ఉంది” అని ఆమె వ్యాఖ్యానించింది.

తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని కూడా ఆమె వెల్లడించింది. పెళ్లి సమయంలో తన భర్తకు ఒక స్పష్టమైన మాట చెప్పానని ఆమె తెలిపింది. “నువ్వు ఏ పని చేసినా, అదే పని నేను కూడా చేయగలను అని గుర్తుపెట్టుకో” అని చెప్పానని ఆమె చెప్పింది. ఈ మాట వల్ల తన భర్త ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకసారి ఆలోచిస్తారని ఆమె తెలిపింది.

మహిళలు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు అనే నియమాలను ఎవరు నిర్ణయించారు అని మంచు లక్ష్మీ ప్రశ్నించింది. సమాజం పెట్టిన ఆ పరిమితులను మహిళలు అధిగమించాలని ఆమె సూచించింది. ఈ వ్యాఖ్యలు వినిపించిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది ఆమెకు మద్దతు తెలిపారు. కొందరు ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తుంటే, మరికొందరు ఆమె నిజాయితీని మెచ్చుకుంటున్నారు.

మంచు లక్ష్మీ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె కేవలం నటిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా మంచి సినిమాలు తీసింది. విభిన్నమైన కథలు, పాత్రలు ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన “లేచింది మహిళా లోకం” సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమాతో కూడా ఆమె మహిళల సమస్యలను చూపించే ప్రయత్నం చేసింది.

