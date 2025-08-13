Lakshmi Narayan Raj Yog: కృష్ణాష్టమి వేళ అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి డబుల్ జాక్ పాట్..!

Krishna Ashtami festival: జన్మాష్టమి వేళ అత్యంత అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడబోతుంది.దీని ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లోని కొన్ని రాశుల వారికి భారీగా శుభయోగాలు కల్గనున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా హిందువులు జన్మాష్టమిని ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకుంటారు. మనం ఈసారి జన్మాష్టమిని ఆగస్టు 15న జరుపుకోబోతున్నాం. ఈరోజున చాలా మంది ఉపవాసలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా అష్టమి తిథిరోజున జన్మాష్టమిని నిర్వహిస్తారు. రాత్రిపూట కన్నయ్య జన్మదిన పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ క్రమంలో అత్యంత ముఖ్యమైన జన్మాష్టమి వేళ అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల పన్నెండు రాశుల వారికి అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అయితే.. కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం కల్లోకూడా అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు పెండింలో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి.అవేంటో చూద్దాం.
ఈ రాశుల వారికి సంఘంలో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది. మీరు కలలో కూడా అనుకొని విధంగా ఆదాయంను గడిస్తారు.విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు వస్తాయి.
ఈ రాశివారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. రాదనుకుని వదిలేసిన డబ్బులు మరల మీ సొంతమౌతాయి. మీకు సంఘంలోగౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరుగుతుంది.
ఈరాశులవారికి ముఖ్యంగా లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు ఉన్నాయి. మీ వల్ల మిత్రులు లాభపడతారు. విదేశాలకు వెళ్లే సూచనలు కన్పిస్తున్నాయి. సొంతింటి కలనెరవేరుతుంది. ఇంట్లో వారితో ఏర్పడిన తగాదాలు పరిష్కారమౌతాయి.