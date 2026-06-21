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లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:05 AM IST

Lakshmi Narayana Rajayoga June 2026: జూన్ నెల నాలుగో వారంలో ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడటమే కాకుండా ఈ సమయంలో లక్ష్మీ యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతం జరుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి.

Lakshmi Narayana Rajayoga June 2026 On Zodiac: జూన్ నెల నాలుగో వారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం.. పరంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ఎన్నో మహా యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా జూన్ 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే కొత్త వారంలో కొన్ని గ్రహాలు తిరోగమనము చేయబోతున్నాయి. ఫలితంగా అనేక శుభయోగాలు ఏర్పడి వాటి ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక వల్ల లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 
 

Lakshmi Narayana Rajayoga June 2026 On Zodiac1/6

లక్ష్మీ యోగ ప్రభావం..

ఈ రాజయోగ ప్రభావంతో అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది.. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితం గడుపుతున్న వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతమైన పురోగతి లభించి ..భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే కుటుంబంలో సుఖశాంతులు కూడా నెలకొంటాయి. లక్ష్మీ యోగ ప్రభావంతో ఈ వారం బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి..

Lakshmi Narayana Rajayoga June 20262/6

మకర రాశి 

ఈ రాశి వారికి రాబోయే వారం రోజులు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సువర్ణ అవకాశం కలుగుతుంది.. రాబోయే రోజుల్లో వారి భవిష్యత్తును సువర్ణమయం చేసుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొనడంతో పాటు అద్భుతమైన శ్రేయస్సు లభించబోతోంది. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పెద్దపెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు దీని కారణంగా చాలా వరకు జీవితంలో ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది.   

Astrology June 4th Week3/6

కన్యా రాశి 

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ వారం ఎంతో శ్రేయస్కారంగా ఉండబోతోంది.. ముఖ్యంగా విపరీతమైన ఆనందం పెరిగి సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. పని పట్ల హృదయపూర్వక సంతృప్తి కూడా లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా పెద్ద పురోగతి కూడా సాధించగలుగుతారు పరిసరాలు మెరుగుపరడంతో కుటుంబ సమస్యలన్నీ ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.   

Most Lucky Zodiac Signs4/6

కర్కాటక రాశి

వచ్చేవారం కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం కూడా పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనికి కారణంగా జూన్ 22 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వారంలో మనసు ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. అలాగే పెద్దల ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ వీరికి లభించి జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతత ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది.. ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా అద్భుతంగా మారుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులందరికీ.. తప్పకుండా పరిష్కారం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Cancer Venus Mercury Conjunction5/6

వృశ్చిక రాశి 

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాబోయే వారం రోజులు సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే.. కాకుండా కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కార్యాలయంలో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు లభించి.. అద్భుతమైన బాధ్యతలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థికపరంగా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. అదనపు డబ్బులు చేతికి రావడంతో అన్ని సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.

Lakshmi Yoga Effect6/6

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TAGS:
Lakshmi Narayana Rajayoga
Zodiac signs
Lakshmi Yoga Effect
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Lakshmi Yoga June 2026

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