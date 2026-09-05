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సెప్టెంబర్ 26 నుంచి లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ 4 రాశులకు డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 05, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:21 AM IST

Lakshmi Narayana Rajyog Effect: సెప్టెంబర్ 26వ తేదీన ఏర్పడబోతున్న ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కొన్ని రాశుల వారికి సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అలాగే ఆదాయ వనరులు కూడా లభించి.. వ్యాపారాల్లో అనుకున్న లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..

Lakshmi Narayana Rajyog Effect On Zodiac: ఈ నెలలో అనేక శుభయోగాలు ఏర్పడడం విశేషం.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది సెప్టెంబర్ 26వ తేదీన ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆరోజున బుధుడు తులారాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఇప్పటికే శుక్రుడు అక్కడ సంచార దశలో ఉండడం కారణంగా రాశుల కలయిక జరుగుతుంది. 
 

Lakshmi Narayana Rajyog Effect On Zodiac1/6

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం

తులా రాశిలో జరగబోతున్న రాశుల కలయిక కారణంగానే ఈ శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల ద్వారా జీవితాల్లో డబ్బు సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా అంచెలంచలుగా పెరిగి.. పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. జీవితంలో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది..

Lakshmi Narayana Rajyog2/6

తులారాశి 

తులారాశి లోనే ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ నుంచి ఈ సొంత రాశి వారికి కూడా జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి గొప్ప పురోగతి లభించి సమస్యలన్నీ సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా జీతాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. గొప్ప విజయాలు సాధించడమే కాకుండా ఆందోళన నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది..  

Mercury Venus Effect3/6

మిథున రాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా అనేక సమస్యలు సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ నుంచి ఉపశమనం కలగబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఒక్కసారిగా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే పోటీ పరీక్షల్లో రాణించి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా మేలు జరుగుతుంది. గొప్ప పురోగతి లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..  

Lakshmi Narayana Rajyog Effect4/6

కన్యా రాశి 

కన్యరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆకస్మికంగా డబ్బులు లభించి.. ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడతాయి. అప్పులు కూడా తీరిపోయి ఈ సమయంలో వృత్తిపరంగా గొప్ప పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఎన్నో రకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.. అంతేకాకుండా జీవితంలో ముందుకు సాగి విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.

Mercury Transit Libra 20265/6

వృశ్చిక రాశి 

లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగంతో వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా అనేక రకాల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి.. గౌరవాన్ని కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే పెద్ద పెద్ద సమస్యలు తొలగిపోయి వ్యాపారంలో భారీ ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి..

Venus In Libra 20266/6

నోట్..

TAGS:
Lakshmi Narayana Rajyog
horoscope
Mercury Venus Effect
Lakshmi Narayana Rajyog Effect
Astrology

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