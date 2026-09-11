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Lakshmi Narayana Rajyoga: సెప్టెంబర్ 26 నుంచి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు ఊహించని జాక్‌పాట్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:50 AM IST

Lakshmi Narayana Rajyoga Effect: లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్‌ 26వ తేది నుంచి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

Lakshmi Narayana Rajyoga Effect On Zodiac: ఈ నెల చివరి వారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 26న గ్రహాలకు యువరాజుగా భావించే బుధుడు కన్యా రాశివారిని వదిలి తులారాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. సంపదతో పాటు ఐశ్వర్యం, సౌందర్యానికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు ఇప్పటికే తులా రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతోంది. దీని ఫలితంగా తులారాశిలో బుధుడితో పాటు శుక్రగ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీని కారణంగా అత్యంత శుభప్రదమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 
 

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లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సంతోషంతో పాటు శ్రేయస్సు, సంపద, వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..   

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మకర రాశి

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం మకర రాశివారికి దశమ భావంలో ఏర్పడుతుంది. దీని ఫలితంగా వీరికి ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీకు ఆఫీస్సుల్లో మంచి ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Lakshmi Narayan Yoga Effect3/7

తులారాశి

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావంతో తులా రాశివారికి ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే సమాజంలో విపరీతంగా గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వివాహ విషయంలో, మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మరింత అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Mercury Venus Conjunction News4/7

ధనుస్సు రాశి

పదకొండవ స్థానంలో ధనుస్సు రాశివారకి ఈ యోగం ఏర్పడడం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పలుకుబడి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారాల పరంగా నిలిపోయిన ప్రాజెక్టులు కూడా తిరిగి ప్రారంభిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

Mercury Venus Conjunction Effects5/7

మిథున రాశి

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ రాజయోగం ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పోటీ పరీక్షల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం కూడా పెరుగుతుంది.

Mercury Venus Conjunction Zodiac6/7

కుంభరాశి

తొమ్మిదవ స్థానంలో బుధుడితో పాటు శుక్రుడు కలయిక కారణంగా కుంభ రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే భవిష్యత్‌ పరంగా కూడా అనేక రకాల లాభాలు చేకూరే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.   

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TAGS:
Lakshmi Narayana Rajyoga
Lakshmi Narayan Yoga
Lakshmi Narayan Yoga Effect
September 26 Rajyoga
Lakshmi Narayan Yoga Zodiac

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