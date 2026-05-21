Lakshmi Narayana Yoga 2026: బుధ, శుక్రుల కలయికతో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 21, 2026, 09:56 AM IST|Updated: May 21, 2026, 09:56 AM IST

Lakshmi Narayana Yoga Effect: బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడబోతున్న లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఆర్థకపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలగడమే కాకుండా అనేక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

Lakshmi Narayana Yoga Effect On Zodiac: మే నెలాఖరు కొన్ని రాశులవారికి చాలా బాగుండబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో అత్యంత శుభప్రదమైన మిథున రాశిలో లక్ష్మీ-నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది పలు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా చాలా వరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
 

లక్ష్మీ నారాయణ యోగం

శుక్రుడిని సంపదకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఈ గ్రహం మే 14వ తేదిన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత మే 29వ తేదిన మిథున రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించాడు. ఫలితంగా మిథన రాశిలో బుధ, శుక్రుల సంయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా ఈ లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడింది. జూన్‌ 8వ తేది వరకు కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. 

వృషభ రాశి

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో వృషభ రాశివారికి వృత్తి పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ఆశించిన ఫలితాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. అవివాహితులకు వివాహ సంబంధాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

మిథున రాశి

మిథున రాశివారికి బుధుడు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వృత్తి పరంగా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తుంది. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే వీరికి కొత్త ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి. ఈ సమయంలో అన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

సింహ రాశి

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో సింహ రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరు తప్పకుండా ఉన్నతమైన పదవులను చేపట్టే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా  ప్రభుత్వ, విద్యుత్ సంబంధిత రంగాలలో పనులు చేసేవారికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది.   

కన్యా రాశి

ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రభావంతో కన్యారాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారు అనుకోకుండా పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్లు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది.   

తులారాశి

లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ప్రభావంతో తులా రాశివారికి బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నిలిపోయిన డబ్బును కూడా భారీ మొత్తంలో పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలిగే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ప్రేమ సంబంధాలు కూడా బలంగా మారుతాయి.   

