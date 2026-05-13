Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Lakshmi Narayana Yoga 2026: లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Lakshmi Narayana Yoga 2026: లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 13, 2026, 08:57 AM IST|Updated: May 13, 2026, 08:57 AM IST

Lakshmi Narayana Yoga May 2026: మే 29 రోజున ఏర్పడబోతున్న శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో ఈ నాలుగు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు సులభంగా తొలగిపోతాయి. 

Lakshmi Narayana Yoga 20261/6

మే 29 రోజున గ్రహ సంచారాల కారణంగా చాలా శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.   

Lakshmi Narayana Yoga Zodiac2/6

మే 29వ తేది నుంచి కన్యా రాశివారికి ఉద్యోగాల పరంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే దశమ స్థానంలో ఈ యోగం ఏర్పడడం వల్ల తోటి ఉద్యోగులకు, ఉన్నతాధికారులకు అద్భుతమైన మద్ధతు కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాట రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. 

Lakshmi Narayana Yoga Effect3/6

శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో మిథున రాశివారికి ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే తండ్రి నుంచి కూడా స్థిరాస్తులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. వీరికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.   

Lakshmi Narayana Yoga Telugu News4/6

లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో తులారాశివారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యోగం ప్రభావంతో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆందోళన నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే నిపుణుల సూచనలు తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు.  

Zodiac Signs Luck May 20265/6

లక్ష్మీ-నారాయణ యోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్బుతంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా జీవిత భాగస్వామి నుంచి కూడా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. 

Venus Transit In Gemini6/6

నోట్..

Tags:
Lakshmi Narayana Yoga 2026
Lakshmi Narayana Yoga Effect
Lakshmi Narayana Yoga Zodiac
Lakshmi Narayana Yoga News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

Venus Transit 202624 min ago
2

Maha Ganapathi: బొజ్జ గణపయ్యను గరికతో పూజించడం వెనక ఉన్న అసలు రహస్యం..

Ganesh Puja39 min ago
3

సిటీలో మళ్లీ రెచ్చిపోయిన నేపాలీ గ్యాంగ్.. డాక్టర్‌కే మత్తుమందిచ్చి సినీ ఫక్కీలో..

Hyderabad Nepali gang theft1 hr ago
4

హైదరాబాద్‌లో సొంత స్థలం ఉన్నవారికి శుభవార్త.. ఈ నెలాఖరులోగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు

Indiramma Houses1 hr ago
5

నేడు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం.. దేశ ఆర్థిక భద్రతపై కీలక చర్చ

Central cabinet meeting1 hr ago