Lakshmi Narayana Yogam: శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయికతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..

Lakshmi Narayana Yogam 2026: శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక అద్భుతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మే 14న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. మే 29న బుధుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. మిథున రాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
Laksmi Narayna yogam Effect : శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం వలన కొన్ని రాశులకు వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతుంది. అంతేకాదు కొత్త ఇంటితో పాటు మీ రక్త సంబంధీకులకు సంబంధించిన ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: మీ జీవిత భాగస్వామితో ఏదైనా విభేదం ఉంటే, అది ఈ సమయంలో పరిష్కారమవుతుంది. వ్యాపార సంస్థలలో గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు మానసిక మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్య రాశి: మీ పని ప్రశంసించ బడుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందే సమయం ఇదే. రాజకీయ, సామాజిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేవారు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందవచ్చు. అనుభవజ్ఞుడైన వ్యక్తి సలహా మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి..లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కారణంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాకుండా, మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీకు అద్భుతమైన అవకాశం ఇదే. మీ కార్యాలయంలో మీకు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. మీ వ్యాపార ప్రయత్నాలలో మీకు పెద్దల నుండి మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలపడుతుంది.
తులా రాశి: ఉద్యోగ సంబంధిత ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. చేసే పనిలో మీ పలుకుబడి, హోదా పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తులు లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన విషయాలకు ఈ కాలం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంబోతుంది. వ్యాపార సంస్థలలో చేసిన పెట్టుబడులు లాభాలను అందిస్తాయి. తీర్థయాత్రలకు సంబంధించిన ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పండితులు జ్యోతిష్య పండితులు గ్రహ గోచారం ఆధారం ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించదు.