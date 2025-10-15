English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lakshmi Raja yoga: 500 ఏళ్ల తర్వాత శుక్ర, చంద్ర గ్రహాల కలయిక..రాజయోగం కలిగే రాశులివే!

Lakshmi Raja yoga: 500 ఏళ్ల తర్వాత శుక్ర, చంద్ర గ్రహాల కలయిక..రాజయోగం కలిగే రాశులివే!

Lakshmi Rajayoga: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. ఈసారి దీపావళి నాడు శుక్రుడు, చంద్రుడు కన్యారాశిలో కలుస్తారు. ఇది కొన్ని రాశుల అదృష్టం వరిస్తుంది.
1 /6

వేద క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ దీపావళికి అనేక శుభ యోగాలు, రాజయోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం దీపావళి నాడు, శ్రేయస్సుకు చిహ్నమైన చంద్రుడు, లక్ష్మీ ప్రదాత అయిన శుక్రుడు కన్యారాశిలో కలిసి వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తారు. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

2 /6

ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతిని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. మీరు దేశీయంగా, విదేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు. ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అని ఇప్పుడు చూద్దాం...    

3 /6

కన్య రాశి: ఈ రాశి వాళ్లకి వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి లగ్నదశలో ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతుంది. కంపెనీలలో ఉన్నత పదవులు నిర్వహిస్తున్న వారికి కొత్త నాయకత్వ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు విదేశీ పర్యటనలు లేదా విదేశీ సంబంధిత పనులలో విజయం సాధిస్తారు.  

4 /6

మకరం: వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల వారికి కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి. మీ సంచార జాతకంలో, ఈ రాజయోగం అదృష్ట ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పెండింగ్ పని పూర్తవుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. ఇది పదోన్నతికి దారితీస్తుంది. వ్యాపారంలో కూడా లాభం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు. 

5 /6

కుంభ రాశి వారికి కూడా వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాజయోగం మీ రాశిలో ఆదాయం, పెట్టుబడి ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరగవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలు, పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను పొందవచ్చు. మీరు లాటరీ, స్టాక్ మార్కెట్ నుండి లాభాలను పొందవచ్చు. మరోవైపు వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందం లేదా భాగస్వామ్య ప్రతిపాదనను పొందవచ్చు.   

6 /6

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం కేవలం నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా పేర్కొనబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

