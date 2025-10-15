Lakshmi Raja yoga: 500 ఏళ్ల తర్వాత శుక్ర, చంద్ర గ్రహాల కలయిక..రాజయోగం కలిగే రాశులివే!

Lakshmi Rajayoga: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. ఈసారి దీపావళి నాడు శుక్రుడు, చంద్రుడు కన్యారాశిలో కలుస్తారు. ఇది కొన్ని రాశుల అదృష్టం వరిస్తుంది.
వేద క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ దీపావళికి అనేక శుభ యోగాలు, రాజయోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం దీపావళి నాడు, శ్రేయస్సుకు చిహ్నమైన చంద్రుడు, లక్ష్మీ ప్రదాత అయిన శుక్రుడు కన్యారాశిలో కలిసి వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తారు. ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతిని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. మీరు దేశీయంగా, విదేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు. ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అని ఇప్పుడు చూద్దాం...
కన్య రాశి: ఈ రాశి వాళ్లకి వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి లగ్నదశలో ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుతుంది. కంపెనీలలో ఉన్నత పదవులు నిర్వహిస్తున్న వారికి కొత్త నాయకత్వ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు విదేశీ పర్యటనలు లేదా విదేశీ సంబంధిత పనులలో విజయం సాధిస్తారు.
మకరం: వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల వారికి కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి. మీ సంచార జాతకంలో, ఈ రాజయోగం అదృష్ట ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పెండింగ్ పని పూర్తవుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. ఇది పదోన్నతికి దారితీస్తుంది. వ్యాపారంలో కూడా లాభం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాజయోగం మీ రాశిలో ఆదాయం, పెట్టుబడి ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరగవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలు, పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను పొందవచ్చు. మీరు లాటరీ, స్టాక్ మార్కెట్ నుండి లాభాలను పొందవచ్చు. మరోవైపు వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందం లేదా భాగస్వామ్య ప్రతిపాదనను పొందవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం కేవలం నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా పేర్కొనబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)