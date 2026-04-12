English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?

Defender: డిఫెండర్ కొనాలా? ఎంత జీతం ఉండాలో తెలుసా! EMI ఎంత కట్టాలంటే..?

Land Rover Defender: ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ పేరు వినగానే.. విలాసానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక SUV మన కళ్ళ ముందు మెదులుతుంది. ఈ కారు నేడు ప్రతి యువ భారతీయుడి కలగా మారింది. అయితే ఈ కారు కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది.. జీతం ఎంత ఉండాలి. ఉద్యోగస్థులకు ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ కొనుగోలు చేయడం సాధ్యమేనా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
1 /5

 లగ్జరీ SUV అనగానే మనకు మొదటగా గుర్తొచ్చేది ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్. ఎందుకంటే ఆ కారు ఆకట్టుకునే డిజైన్, అద్భుతమైన ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలు, ప్రీమియం ఫీచర్లు దీనిని యువతకు, కార్ ప్రియులకు ఒక కలల కారుగా మార్చాయి. ఈ SUV ఎంత అందంగా ఉంటుందో..  దాని ధర కూడా అంతే ఆకాశాన్ని అంటుతుంది. దీని ఆన్-రోడ్ ధర ఎంతో,  ఈ కారు కొనాలంటే ఎంత జీతం అవసరమో తెలుసుకుందాం?

2 /5

భారతదేశంలో టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 3 కోట్లకు పైగా (దాదాపు రూ2.60 కోట్లు) ఉంటుంది. డిఫెండర్ 4.4 లీటర్ V8 పెట్రోల్ 110 ఆక్టా ఎడిషన్ వన్ ధర రూ. 26.04 లక్షలు (దాదాపు రూ. 2.60 కోట్లు). ఆ తర్వాత, దాదాపు రూ. 26.04 లక్షల RTO ఛార్జీలు, రూ. 10.33 లక్షల ఇన్సూరెన్స్, రూ. 11 లక్షల యాక్సెసరీలు, రూ. 2.60 లక్షల ఇతర ఖర్చులు కలుస్తాయి. కారు ఫైనల్ ఆన్-రోడ్ ధర దాదాపు రూ. 3.10 కోట్లు (దాదాపు రూ. 3.10 కోట్లు) అవుతుంది.

3 /5

ఏ కారుకైనా ఈఎంఐ మీ నెలసరి చేతికి వచ్చే జీతంలో 20శాతం నుండి 25శాతం మించకూడదు. కానీ ఈ కారు కొనడానికి మీరు 20-5-25 నియమాన్ని (20శాతం డౌన్‌పేమెంట్, 5 సంవత్సరాల లోన్ పీరియడ్, నెలసరి జీతంలో 25శాతం ఈఎంఐ) పాటిస్తే, మీరు సుమారు రూ. 60 లక్షల డౌన్‌పేమెంట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది.  మీరు 9శాతం వడ్డీకి 5 సంవత్సరాల కాలానికి రూ. 2.50 కోట్ల లోన్  తీసుకుంటే, మీ నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు రూ. 5.18 లక్షలు ఉంటుంది.

4 /5

20-5-25 నియమం ప్రకారం, మీ ఈఎంఐ రూ. 5.18 లక్షలు అయితే.. మీ నెలసరి జీతం కనీసం రూ. 18-20 లక్షలు ఉండాలి. మీ వార్షిక ఆదాయం సుమారు రూ.20 మిలియన్ల నుండి రూ. 25 మిలియన్ల మధ్య ఉంటే.. మీరు ఎలాంటి ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా ఈ కారును నిర్వహించగలుగుతారు.

5 /5

కేవలం కొనడం మాత్రమే సరిపోదు. ఈ 4.4-లీటర్ V8 ఇంజన్ గల వాహనానికి వార్షిక మెయింటనెన్స్, సర్వీసింగ్,  పెట్రోల్ కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతాయి. ఒక్క టైరు ధర కూడా ఒక సాధారణ కారు కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ.

Next Gallery

