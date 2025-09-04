English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Khairtabad: ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి దర్శనం నేడే లాస్ట్‌.. ఆ సమయం వరకే ఛాన్స్‌..!

Last Day For Khairtabad Ganesh Darshan: హైదరాబాద్‌లో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుడి దర్శనం నేడే లాస్ట్ డేట్‌. గురువారం అర్ధరాత్రి వరకే అనుమతి ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత భక్తుల దర్శనాలను నిలిపివేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
ఖైరతాబాద్ గణేష్ ని చూడటానికి మీరు కూడా వెళ్తున్నారా? అయితే గురువారం అర్ధరాత్రి వరకు అనుమతి ఉంటుందని ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత భక్తుల దర్శనాలను నిలిపివేయనున్నారు.   

ప్రధానంగా శనివారం మహా వినాయకుడి నిమజ్జనం సందర్భంగా షెడ్డు తొలగింపు పనులు, క్రేన్‌ ఏర్పాట్ల కారణంగా శీఘ్ర, సర్వదర్శనాలకు అవకాశం ఉండదు. భక్తులు విషయాన్ని గమనించాలని అసోసియేషన్‌ వారు కోరారు.  

ఈ నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వెళ్లడానికి భక్తులు అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు అనుమతించనున్నారు. ఇక ఎల్లుండి ఉదయం 6 గంటలకు శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటివరకు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ని 30 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు.  

మరోవైపు తొమ్మిదో రోజు నిమజ్జనం సందర్భంగా అర్ధరాత్రి నుంచే ట్యాంక్‌ బండ్‌ వైపుగా వస్తున్న వాహనాలతో తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్‌ ఏర్పడింది. గంగమ్మ ఒడికి భారీగా గణనాథులు తరలించారు. ఈ క్రమంలో ట్యాంక్ బండ్‌ వైపు వందలాది భారీ వాహనాలు, వేలాది బైకులు ఉదయం నుంచే పోటెత్తాయి.  

ఇక అర్ధరాత్రి వరకు సాధారణ ప్రజలు నిమజ్జన ఘట్టాన్ని చూసేందుకు తరలివస్తున్నారు. ఇటు ఇందిరాపార్కు అటు లక్డీకాపూల్ రూట్ రాణిగంజ్ రూట్ లపై గణపయ్యలను తీసుకొచ్చే వాహనాలతో ఉదయాన్నే భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వాహనదారులు ఈ రూట్లు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్.

