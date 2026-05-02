Strict Guideline For NEET 2026 Candidates: దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో రేపు నీట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ ప్రవేశాలకుగాను ప్రతి ఏడాది నీట్ యూజీ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నీట్ పరీక్ష జరగనుంది. అయితే అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్ తో పాటు మరికొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా తమతోపాటు తీసుకు వెళ్లాల్సిందే. అంతే కాదు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా పాటించాల్సిందే. లేకపోతే ఎగ్జామ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
నీట్ పరీక్ష రాయనున్న విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సులో ప్రవేశాలకు గాను నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. రేపు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్ష జరగనుంది.
అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యల మధ్య ఈ నీట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. అభ్యర్థులు 1:30గంటల లోపే కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి. ఆ తర్వాత వారిని లోనికి అనుమతించరు. అయితే నీట్ పరీక్ష రాయనున్న అభ్యర్థులు హాఫ్ స్లీవ్స్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి.
ఫుల్ స్లీవ్స్ ఉండే దుస్తులు ధరిస్తే చెకింగ్ కోసం మరింత ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు తమతోపాటు వాటర్ బాటిల్, పెన్ తప్ప ఇతర వస్తువులను లోపలికి అనుమతించరు. హై హీల్స్ కాకుండా కేవలం స్లిప్పర్స్ మాత్రమే ధరించడం బెస్ట్.
ఇక పరీక్ష కేంద్రానికి నీట్ హాల్ టికెట్, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్, రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కు తీసుకొని వెళ్ళాలి. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నీట్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులకు ఈ స్ట్రిక్ట్ డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ సూచించింది. అంతేకాదు స్మార్ట్ వాచ్, చేతి బ్యాండ్, బ్రేస్లెట్స్, హెవీ జువెలరీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ కు ధరించి వెళ్లకూడదు.
మెటాలిక్ ఐటమ్స్ తో పాటు ఆర్నమెంట్స్ కూడా నిషేధం. ఈ డ్రెస్ రూల్స్ ను స్ట్రిక్ట్ గా పాటించాలి. పరీక్ష కేంద్రానికి రెండు గంటల ముందు ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాటిస్తే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. ఎగ్జామ్ రాయలేరు.