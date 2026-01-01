English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Happy Sankranti 2026: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు HD ఫొటోస్.. మీ కోసమే..

Happy Sankranti 2026: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు HD ఫొటోస్.. మీ కోసమే..

Happy Makar Sankranti 2026 In Telugu: మకర సంక్రాంతి అంటేనే రైతుల పండగ.. కొత్త ధాన్యం ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా జరుపుకునే పండుగ. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీ మేలుకోరే వారికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

Happy Makar Sankranti Images 2026: సంక్రాంతి పండగను పంటల పండుగగా కూడా జరుపుకుంటారు..ఈరోజు రైతులు తాము పండించిన పంట ఇంటికి వచ్చే సంతోషంలో ప్రకృతికి సూర్యునికి ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు. ఇందులో భాగంగానే కొత్త బియ్యం, బెల్లం కలిపి పొంగలి తయారుచేసి సూర్యుడికి, ప్రకృతి తల్లికి నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు. అంతేకాకుండా ధాన్యం ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా రైతులు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ అందరి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు ఇష్టమైన స్నేహితులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
 
ఎరుపు వర్ణపు భానుడి కిరణం.. పచ్చని చేళ్లలోని వెన్నెల హేమంతం.. ముంగిట వెలసిన ముత్యాల ముగ్గుల హారం.. ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఆనందంగా కుటుంబ సభ్యులతో సంక్రాంతి పండగ జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు..  

గాల్లో ఎగిరే గాలిపటాల్లా.. మీ జీవితంలోని ఆశయాలు శిఖరాలను దాకాలని.. ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మీ జీవితంలో అద్భుతమైన వెలుగును నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

హరిదాసుల అద్భుతమైన కీర్తనలు.. గంగిరెద్దుల సన్నాయిల సన్నని రాగాలు..ఆ భోగి మంటల వెచ్చదనం.. అరిసెల అద్భుతమైన తీపి రుచులు.. అచ్చమైన పల్లె సౌందర్యంతో.. మీకు సంక్రాంతి పండగ ఆహ్వానం పలుకుతోంది.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు..  

ఈ సంక్రాంతి పర్వదినాన నువ్వు తిని నువ్వుల ఉండంత తీపిగా.. మన స్నేహబంధం కలకాలం ఇలా తీపిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఈ సంక్రాంతి మీ ఇంట్లో సుఖసంతోషాల పంట పండించాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

కటిక చీకటిని చీల్చుతూ.. వచ్చే ఆ సూర్యుడు తేజస్సులా.. మీ కష్టాలన్నీ ఈ సంక్రాంతి సమయంలో తొలగిపోయి.. విజయాల బాట పట్టాలని.. ఈ ఉత్తరాయణ మార్పు మీ జీవితంలో శుభారంభం కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ సంక్రాంతి..  

