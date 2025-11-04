English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Happy Kartik Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి విషెష్‌, HD ఫోటోస్‌, కోట్స్‌..

Happy Kartik Purnima 2025 Wishes Photo: పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇదే రోజున పరమశివుడు త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహారం చేశాడు. విజయానికి గాను కార్తీక పౌర్ణమి జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగ వస్తోంది. 

Happy Kartik Purnima 2025 Wishes Photo Telugu: పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఆ మహా శివుడు త్రిపురసురుడు అనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రాక్షసుడిని సంహరించి.. అన్ని లోకాలను రక్షించాడు. అందుకే ఆ మహా శివుని త్రిపురాసురా అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే, ఆ రాక్షసుడిపై విజయం సాధించినందుకు గాను ఈరోజు అందరూ దేవ దీపావళిని జరుపుకుంటారు.  ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ అన్ని పనుల్లో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
 
1 /5

ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివ కేశవుల కృపతో మీరు అష్టైశ్వర్యాలు పొందాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..  

2 /5

పవిత్రమైన కార్తీక పౌర్ణమి మీ ఇంట్లో ఆనందంతో పాటు సుఖ సంతోషాలను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.  

3 /5

ప్రతి అడుగుల విజయం సాధించి.. మీ జీవితం ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..  

4 /5

ఈ త్రిపుర పౌర్ణమి రోజున మీ మనసులో ఉన్న ప్రతి కోరిక నెరవేరాలని.. అలాగే మీరు ఎప్పటిలాగా సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ.. కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..  

5 /5

మహా పుణ్యఫలాలు అందించే కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మీ జీవితం ధర్మబద్ధంగా ముందుకు కొనసాగాలని ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.  

