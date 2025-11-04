Happy Kartik Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి విషెష్‌, HD ఫోటోస్‌, కోట్స్‌..

Happy Kartik Purnima 2025 Wishes Photo: పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇదే రోజున పరమశివుడు త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహారం చేశాడు. విజయానికి గాను కార్తీక పౌర్ణమి జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగ వస్తోంది.
Happy Kartik Purnima 2025 Wishes Photo Telugu: పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఆ మహా శివుడు త్రిపురసురుడు అనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రాక్షసుడిని సంహరించి.. అన్ని లోకాలను రక్షించాడు. అందుకే ఆ మహా శివుని త్రిపురాసురా అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే, ఆ రాక్షసుడిపై విజయం సాధించినందుకు గాను ఈరోజు అందరూ దేవ దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ అన్ని పనుల్లో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
ఈ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివ కేశవుల కృపతో మీరు అష్టైశ్వర్యాలు పొందాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
పవిత్రమైన కార్తీక పౌర్ణమి మీ ఇంట్లో ఆనందంతో పాటు సుఖ సంతోషాలను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.
ప్రతి అడుగుల విజయం సాధించి.. మీ జీవితం ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
ఈ త్రిపుర పౌర్ణమి రోజున మీ మనసులో ఉన్న ప్రతి కోరిక నెరవేరాలని.. అలాగే మీరు ఎప్పటిలాగా సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ.. కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..
మహా పుణ్యఫలాలు అందించే కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మీ జీవితం ధర్మబద్ధంగా ముందుకు కొనసాగాలని ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు.