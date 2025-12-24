EPFO 3.0 Updates 2025: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చింది ఈపీఎఫ్ఓ. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద 11 నిబంధనలు పూర్తిగా మారుతున్నాయి. నిరుద్యోగం, వైద్య చికిత్స, విద్య, వివాహం, గృహ అవసరాల కోసం ఈపీఎఫ్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవడం మరింత సులభం అవుతుంది. కనీస సర్వీస్ కాలాన్ని 12 నెలలుగా నిర్ణయించి.. డిజిటల్ ప్రక్రియటను మరింత వేగవంతం చేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తన అప్గ్రేడ్ చేసిన EPFO 3.0 వ్యవస్థ కింద పాక్షిక ఉపసంహరణలకు సంబంధించి కొత్త.. ఏకరీతి నియమాలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ మార్పులు సభ్యులకు మరింత సౌలభ్యం, స్పష్టత, వేగవంతమైన సేవలను అందించాలనే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చినవిగా EPFO తెలిపింది. ఈ నిర్ణయాన్ని EPFO అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ అయిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఆమోదించగా.. అక్టోబర్ 13న కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో దీనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగం కోల్పోయిన సందర్భంలో EPF విత్ డ్రా విధానంలో భారీ మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత నెల వరకు 75 శాతం, రెండు నెలల తర్వాత మిగిలిన 25 శాతం విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ ఇఫ్పుడు EPFO 3.0 కింద.. సభ్యులు ఉద్యోగం కోల్పోయిన వెంటనే తమ EPF బ్యాలెన్స్లో 75 శాతం తీసుకోవచ్చు. అయితే మొత్తం 100 శాతం విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు 12 నెలల నిరంతర నిరుద్యోగం అవసరం ఉంటుంది.
ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత పెన్షన్ (EPS) విత్ డ్రా విషయంలో కూడా మార్పులు చేశారు. గతంలో ఉద్యోగం కోల్పోయిన రెండు నెలల తర్వాత పెన్షన్ ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉండేది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. సభ్యులు ఇప్పుడు 36 నెలల నిరంతర నిరుద్యోగం తర్వాత మాత్రమే పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోగలరు.
కంపెనీ లాక్అవుట్ లేదా మూసివేత పరిస్థితుల్లో.. గతంలో ఉద్యోగి వాటా లేదా మొత్తం డిపాజిట్లో 100 శాతం వరకు మాత్రమే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్త నియమాల ప్రకారం, ఉద్యోగులు తమ EPF కార్పస్లో 75 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు, మిగిలిన 25 శాతం ఖాతాలో తప్పనిసరిగా కొనసాగాలి.
అంటువ్యాధి లేదా మహమ్మారి పరిస్థితుల్లో EPF ఉపసంహరణ విషయంలో పెద్దగా మార్పులు లేవు. మూడు నెలల ప్రాథమిక జీతం, డియర్నెస్ అలవెన్స్ లేదా EPF బ్యాలెన్స్లో 75 శాతం.. ఏది తక్కువైతే అది విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ విధానం ఇప్పుడు EPFO 3.0 కింద ఒకే విధమైన ప్రమాణాలతో అమలవుతుంది.
ప్రకృతి వైపరీత్యాల సందర్భంలో, గతంలోరూ. 5,000 లేదా ఉద్యోగి సహకారంలో 50 శాతం (వడ్డీతో సహా) వరకు మాత్రమే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని పాక్షిక ఉపసంహరణల మాదిరిగానే, కనీసం 12 నెలల సేవా కాలం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
వైద్య చికిత్స కోసం EPF ఉపసంహరణ నిబంధనలు యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. సభ్యుడు లేదా కుటుంబ సభ్యుల చికిత్స కోసం ఆరు నెలల జీతం + డియర్నెస్ అలవెన్స్ లేదా ఉద్యోగి సహకారం ఏది తక్కువైతే అది ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అయితే దీనికీ ఇప్పుడు కనీసం ఏడాది పాటు సర్వీస్ చేసి ఉండాలి.
విద్య, వివాహం కోసం ఉపసంహరణల్లో సడలింపులు ఇచ్చారు. గతంలో ఏడేళ్ల సభ్యత్వం తర్వాత పరిమిత సార్లు మాత్రమే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు విద్య కోసం పది సార్లు, వివాహ ఖర్చుల కోసం ఐదు సార్లు EPF నుంచి డబ్బు తీసుకునే వీలుంది.
ఇల్లు కొనడం, నిర్మించడం లేదా ప్లాట్ కొనుగోలు చేయడం కోసం కూడా ఇప్పుడు కనీస సేవా కాలాన్ని 12 నెలలకు తగ్గించారు. గతంలో 24–36 నెలల సేవ అవసరం ఉండేది. గృహ మెరుగుదలలు, మార్పులు, అలాగే గృహ రుణ చెల్లింపుల కోసం ఉపసంహరణ నిబంధనలు కొనసాగుతూనే, మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటల్గా మరింత వేగవంతం చేశారు.
మొత్తంగా.. EPFO 3.0 కింద తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త నియమాలు ఉద్యోగులకు ఆర్థిక అవసరాల సమయంలో స్పష్టమైన, సరళమైన, సమానమైన ఉపసంహరణ విధానాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఉన్నాయి.