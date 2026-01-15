English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?

PF Withdraw Rules: ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులకు కీలక అప్‌డేట్. మీరు కొంతకాలం ఉద్యోగం చేసి మానేసి నిరుద్యోగిగా ఉంటే.. పీఎఫ్ అకౌంట్‌ నుంచి ఎంత డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవాలి..? ఒకేసారి మొత్తం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందా..? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..? వివరాలు ఇలా..
 
గతంలో పీఎఫ్‌ విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు 13 వేర్వేరు నిబంధనలు ఉండేవి. ప్రతి ఒక్కటి కనీస సేవా అవసరాలను బట్టి ఉండేవి. అయితే ఈపీఎఫ్‌ఓ కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చిన విషయం తెలసిందే.   

కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. ఒక పీఎఫ్‌ సభ్యుడు ఉద్యోగం మానేసిన తరువాత.. పీఎఫ్‌ అకౌంట్ నుంచి కొంత మొత్తాన్ని అంటే 75 శాతాన్ని ఒకేసారి విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.  

మిగిలిన 25 శాతాన్ని ఒక ఏడాది తరువాత తీసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. నిరుద్యోగిగా ఉన్న సమయంలో దాదాపు అన్ని రకాల ఉపసంహరణలకు కనీస సేవా వ్యవధి 12 నెలలుగా EPFO నిర్ణయించింది.  ఉద్యోగి డబ్బుతోపాటు యజమాని సహకారం రెండూ వడ్డీతో విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.  

అయితే ఉద్యోగం మానేసిన రెండు నెలల తరువాత విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. EPF నియమాల ప్రకారం.. పీఎఫ్‌ అమౌంట్ పూర్తిగా విత్ డ్రా చేసుకునేవరకు అకౌంట్ కొనసాగుతుంది.    

PF అకౌంట్‌కు ఎలాంటి అమౌంట్ జమ చేయకపోయినా.. మూడేళ్ల పాటు వడ్డీ జమ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ క్లెయిమ్‌ను దాఖలు చేసి.. పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ నుంచి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు.   

EPFO New Rules PF Withdraw Rules EPFO PF Account EPFO News EPFO Updates PF Balance Uan Login UAN

